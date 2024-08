Senatore M5s migra in Forza Italia. Ronzulli: “Errore dargli incarico di partito”

Senato, Trevisi lascia il M5s e va in FI. Azzurri, felici dell'adesione

Il senatore Antonio Trevisi annuncia su facebook di lasciare il Movimento 5 stelle e aderire al gruppo di Forza Italia. "Sono passati 17 anni dal primo MeetUp, a cui ho partecipato come semplice cittadino che voleva migliorare il Paese in cui vive. Il M5s non era ancora nato, ma era fortissima la voglia di entrare nelle istituzioni per cambiare le cose", spiega lo stesso Trevisi in un lungo post. "Sono stati anni vissuti intensamente, mi sono dedicato con tanto entusiasmo ad un progetto politico ambizioso, sentendomi sempre utile alla causa. Ho servito il Movimento e i miei elettori, dando sempre massima disponibilita' e rispettando le regole sia da attivista che da Consigliere Regionale. Nell'ultimo anno, purtroppo, l'esperienza in Parlamento si e' rivelata completamente diversa da come la immaginavo e sento ormai indispensabile superare questa situazione di disagio e di stallo, dovuta alla crisi politica che sta attraversando il Movimento ed alla quale ho cercato di porre rimedi avanzando proposte innovative; tuttavia si e' preferito puntare su un'opposizione fine a se stessa. Ho preso anche atto del fatto che la mia azione politica non riceve nessuna visibilita' dall'attuale gruppo dirigente pentastellato, in quanto le mie iniziative politiche e legislative, sempre costruttive, i convegni e tante altre attivita' a mio parere non vengono adeguatamente valorizzate", spiega ancora l'ex pentastellato. "Allo stesso tempo, ho ricevuto elogi per il mio lavoro da tante altre forze politiche che mi hanno dato la disponibilita' a sostenere con entusiasmo le mie proposte di legge, per poter lavorare insieme nell'interesse dei cittadini. Per tali motivi, ho deciso di accettare la proposta di diventare il responsabile energia regionale di Forza Italia, partito che si e' dimostrato molto attento alle iniziative da me promosse, come il reddito energetico nazionale. Una legge da me gia' realizzato in Puglia nel ruolo di Consigliere Regionale e poi condiviso e attuato da subito in questa legislatura con il ministero di competenza. Si tratta di una misura che ha riscosso un enorme successo, dimostrato dal fatto che i fondi disponibili si sono esauriti in pochissimi giorni".

Dal gruppo azzurro si esprime soddisfazione: "Siamo felici di comunicare che il senatore Antonio Trevisi ha accettato di aderire al movimento politico di Forza Italia, entrando a far parte del nostro gruppo al Senato e assumendo funzioni operative sul territorio pugliese", si legge una nota del gruppo di Forza Italia in Senato. "Forza Italia si e' sempre dimostrata aperta a proposte innovative utili per il nostro Paese e, in Parlamento, il Senatore Trevisi si e' dimostrato molto costruttivo e collaborativo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), chiedendo di attuare il reddito energetico a livello nazionale - prosegue la nota - Si tratta di un'iniziativa partita gia' in Puglia, alcuni anni fa, grazie ad una legge regionale a prima firma dello stesso Trevisi, che punta ad abbattere il costo delle bollette, grazie all'istallazione di impianti fotovoltaici a fondo perduto sui tetti delle case. Anche grazie all'impegno del Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il reddito energetico e' diventato una realta' nazionale a tutti gli effetti. In pochi giorni sono stati esauriti i 100 milioni di euro messi a disposizione per quest'anno e a far la parte da leone sono state principalmente le regioni del Sud Italia, da dove sono arrivate oltre 10.500 richieste di accesso agli incentivi 100% a fondo perduto. Abbiamo inoltre apprezzato le competenze del senatore Trevisi che, in precedenza, ha rivestito il ruolo di Energy Manager dell'Universita' del Salento e ha conseguito un dottorato di ricerca in Sistemi Energetici e Ambiente - continuano i senatori azzurri - Anche grazie all'impegno del senatore Trevisi, attraverso il nostro gruppo parlamentare, vogliamo aumentare i fondi a sostegno del reddito energetico nazionale nel prossimo bilancio ed estendere questa misura ad altre famiglie ed altre imprese".

FI: RONZULLI, 'BENE ARRIVO TREVISI, ERRORE DARGLI SUBITO INCARICO IN PARTITO'

"Congratulazioni e benvenuto nel gruppo dei senatori e nel partito al senatore Trevisi. Quando la nostra famiglia si allarga e cresce ci rallegriamo, perché significa che stiamo ben lavorando, stiamo crescendo e la nostra casa deve essere accogliente. Ci rallegriamo ancora di più quando esponenti del M5s si rendono conto di quanto il loro partito sia stato un bluff per gli elettori e quanto questo sia stato usato come clava e non come proposta politica per il Paese. C'è da sperare altresì che il senatore Trevisi abbia cambiato idea su un punto cardine del nostro programma: lo sviluppo dell'energia nucleare, duramente attaccato fino pochi mesi fa, anche in virtù del suo incarico appena ricevuto". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. "Ecco, a tal proposito spiace però, e provo molto disagio - ovviamente non nei confronti del senatore - nell'apprendere che si entra in un movimento e già il primo giorno si acquisiscono ruoli di partito regionali, senza passare neppure dal via. Lo trovo uno sgarbo verso i tanti militanti, volontari ed eletti che ogni giorno, da anni, si sacrificano sul territorio e hanno sempre portato la nostra bandiera senza avere mai un ruolo in cambio'', conclude.