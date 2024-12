Sondaggi, Meloni stravince e straccia Schlein. Terzi Salvini e Tajani. Conte sotto il 10%. Le tabelle

I temi più importanti dell'anno che si chiude secondo gli italiani sono stati l'economia e le politiche internazionali



Con il 45,7% la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stravince la classifica dei politici del 2024. E' il risultato principale del sondaggio di Natale realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01. Lontanissima al secondo posto con il 18,9% la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.



In terza posizione, con la stessa percentuale (10,4%), i due vicepremier: Matteo Salvini e Antonio Tajani. Solo quarto il leader del M5S Giuseppe Conte fermo all'8,1%. Ottimo 2,3% per Cateno De Luca. Matteo Renzi batte Carlo Calenda.



I temi più importanti dell'anno che si chiude secondo gli italiani sono stati l'economia e le politiche internazionali. In terza e quarta posizione salute e giustizia. Solo quinta sotto il 10% l'Europa. Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, il 2024 si chiude con Fratelli d'Italia sopra il 30%, la Lega in leggero calo ma davanti a Forza Italia. Pd oltre il 21%, M5S in discesa appena sopra quota 10% e abbondante 6% per Alleanza Verdi Sinistra.