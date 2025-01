Terzo Mandato, De Luca: "Il governo ha paura degli elettori. Ma vado avanti”

Terzo Mandato, De Luca: "Mia posizione non cambia, andiamo avanti"

"Non è cambiato nulla, vado avanti, non si è modificata di una virgola la mia posizione e non si modificherà". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, smentendo così l'ipotesi di dimettersi dopo l'impugnazione della legge sul terzo mandato da parte del governo.

Terzo Mandato, De Luca: "Non impugnate leggi Veneto Piemonte e Marche"

''Il governo non ha impugnato le leggi del Veneto, del Piemonte e delle Marche, che è uguale a quella della Campania. Mi domando ma in questo paese la legge è uguale per tutti? O è uguale per tutti tranne che per il sottoscritto''.

Campania, De Luca: "Dico al governo, non abbiate paura'

"Rivolgo questo appello al governo: non abbiate paura. Le cose che hanno deciso sono per paura, degli elettori, forse anche di De Luca. Aprite il cuore alla speranza e soprattutto date ai cittadini la possibilità di decidere da chi essere governati. Si chiama democrazia".

Campania, De Luca: "Da governo legge ad personam"

"La decisione del governo è "contra personam", dice in conferenza stampa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Ha ancora senso la scritta che troviamo nei tribunali, La legge è uguale per tutti? Nel nostro caso la legge non è uguale per tutti. Questo principio costituzionale è stato calpestato", ha aggiunto.