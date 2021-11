Trattato del Quirinale, Italia-Francia: per ora rapporto impari

Trattato del Quirinale, Italia vs Francia: per ora una sfida ad armi impari

Se fosse un incontro di pugilato sarebbe già finito da tempo per KO tecnico e per manifesta inferiorità dell’avversario. La sfida tra Francia e Italia finora è stata a senso unico, con qualche rarissima eccezione. Ora però che Macron e Draghi sembrano aver gettato le basi per un nuovo accordo di collaborazione, il risultato potrebbe cambiare. Ma, è bene ribadire, fino ad ora non c’è stata partita.

Dal punto di vista delle aziende, ad esempio, i due giganti del lusso LVMH e Kering hanno rastrellato rispettivamente sette e sei aziende italiane. E non si parla di pmi (con tutto il rispetto) nate da qualche anno. Ma di giganti del fashion nostrano come Bulgari, Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Acqua di Parma, Pomellato. L’Italia ha provato a restituire il favore con qualche incursione: nello specifico sono state cinque complessivamente, se si vuole anche contare l’avanzata di Exor nel capitale di Louboutin, con l’operazione di Della Valle su Roger Vivier e l’acquisizione da parte di Lavazza di Carte Noire a fare la parte del leone.

Ma i rapporti sono ancora più sbilanciati quando entrano in gioco i governi. Prendiamo ad esempio la fusione “paritetica” tra Fca e Psa per dare vita a Stellantis. Il ceo? È espressione dei francesi. Il cda è a maggioranza transalpino. I manager di primo livello sono in schiacciante superiorità francese. E soprattutto, la componentistica auto del nostro Paese trema a pensare che il nuovo standard per il segmento B (cioè quello con i numeri più significativi) potrebbe essere quello scelto da Psa e non da Fca.

Il governo francese ha avuto un ruolo fondamentale nella fusione delle due aziende. Intanto perché mantiene una quota dell’azienda (6,2%) che gli garantisce comunque di poter dettare legge. E poi perché si è sempre dimostrato molto attento alle eventuali ricadute occupazionali anche in un momento drammatico per l’automotive come quello che stiamo vivendo. E che dire della telenovela con Fincantieri per l’acquisizione dei cantieri Saint Nazaire? Alla fine l’azienda italiana ha dovuto mollare la presa perché la maggioranza assoluta in un’infrastruttura reputata così strategica Macron non voleva proprio concedergliela.