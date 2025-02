Ucraina, Cacciari: "L'Europa non conta nulla. Zelensky non è un dittatore, ma ha sbagliato"

"Trump non sa nemmeno chi sia Salvini e di Tajani non gliene importa nulla. Zero totale"

"Che Zelensky sia un comico lo sanno e lo sapevano tutti, ma non è un dittatore. E' una puttanata dire che il presidente ucraino sia un dittatore". Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e filosofo, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le ultime parole del presidente Usa sull'Ucraina e sul conflitto con la Russia.

"Zelensky è stato obbediente alla politica americana, anche se la definizione dittatore è stupida perché non si possono tenere elezioni in tempo di guerra, che poi sia un comico modesto o meno non lo so, ma è da tempo, da anni, che dico che non condivido la politica dell'Ucraina nei confronti dell'America e dell'Europa, non certo da adesso che alla Casa Bianca è arrivato Trump".

Per quanto riguarda l'Europa Cacciari è chiarissimo: "Come potenza politica ed economica ha clamorosamente fallito, non conta nulla. E' solo una provincia degli Stati Uniti. Potrà risorgere? Non lo so, speriamo ma ne dubito".

E Giorgia Meloni che ruolo potrà giocare in questo contesto? "La premier ha capito perfettamente che vuole stare al potere, e non aspirare al potere come da tanti anni fa Marine Le Pen in Francia, deve essere subordinata alla Casa Bianca e a Trump. Che avesse vinto Harris o Trump poco sarebbe cambiato, Meloni sarebbe stata al traino degli Usa".

Ma nel governo ci sono fibrillazioni, Salvini e Tajani dicono cose opposte (quasi) su Trump… "Trump non sa nemmeno chi sia Salvini e di Tajani non gliene importa nulla. Zero totale. Lui, se proprio deve parlare con l'Italia, parla solo con Meloni. Il resto sono solo chiacchiere", conclude Cacciari.



