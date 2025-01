Tutti gli scontri tra magistratura e Governo Meloni

Tra il Governo di Giorgia Meloni e la magistratura il rapporto che si è creato è piuttosto lontano dal definirsi "buono", anzi. Le polemiche tra le due istituzioni infatti sono quasi quotidiane tra questioni politiche, leggasi la Riforma della Giustizia legata alla seperazione delle carriere, ed inchieste che hanno coinvolto membri dell'esecutivo o norme emesse dallo stesso.

Migranti ed Albania

Il primo grande scontro è legato alla nota vicenda del centro aperto in Albania dall'Italia dove ospitare i migranti clandestini in attesa di espulsione. La vicenda risale al novembre 2024 con l'arrivo dei primi 7 migranti, trasportati con una nave militare ma poi riportati in Italia dopo la decisione del Tribunale di Roma che ha accolto il ricorso degli stessi migranti definendo "non sicuri" i paesi di rimpatrio. Definizione che ha aperto un contenzioso che non si è ancora chiuso.

In questi giorni un'altra nave è tornata in Albania portando decine di migranti; alcuni sono stati fatti tornare subito in Italia mentre gli altri hanno presentato ricorso su cui i giudici sono chiamati a decidere nelle prossime ore.

Caso Almasri

La Procura di Roma, accogliendo una denuncia per peculato e favoreggiamento presentata dall'avvocato Ligotti, ha mandato al Tribunale dei Ministri una richiesta di approfondimento in merito alla vicenda del Generale Almasri, il libico per il quale la Corte Europea ha chiesto l'arresto per reati contro l'umanità, arrestato a Torino lo scorso 19 gennaio e riportato in Libia due giorni dopo.

Inchieste su Daniela Santanché

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, è sotto inchiesta dalla Procura di Milano per presunto falso in bilancio e false comunicazioni sociali per una delle società di cui aveva delle quote (ora cedute), Visibilia. Daniela Santanché è stata rinviata a giudizio.

Inchiesta su Gennaro Sangiuliano

Come dimenticare la vicenda privata-politica dell'allora Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, finito al centro delle cronache anche rosa per il suo rapporto con Maria Rosaria Boccia.

L’ex ministro della Cultura venne indagato dalla Procura di Roma con l’ipotesi di reato di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio legati alla sua relazione con la sua presunta collaboratrice. Le accuse riguardano presunti viaggi e coinvolgimento in attività istituzionali.

Processi contro Matteo Salvini

Lo scorso dicembre si è chiuso il primo grado del processo contro Matteo Salvini, oggi Ministro delle Infrastrutture, accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave ong "Open Arms" a cui venne vietato l'approdo nel porto di Lampedusa dove avrebbe voluto far sbarcare più di 100 migranti. L'allora Ministro degli Interni e leader della Lega è stato assolto perché il "fatto non sussiste".