Ue, manovre di Macron contro Meloni. Renew a von der Leyen: "No a Ecr"

Renew: "Siamo chiari: deve rinunciare agli accordi con l'estrema destra, inclusa Ecr"

"Questa mattina abbiamo avuto uno scambio di opinioni con Ursula von der Leyen, candidata alla presidenza della Commissione per il Gruppo del Ppe. Siamo chiari: deve rinunciare agli accordi con l'estrema destra, inclusa Ecr". Lo scrive il gruppo dei liberali di Renew Europe su X mentre la riunione di gruppo con la Presidente della Commissione Ue è ancora in corso al Parlamento europeo a Bruxelles.

Si tratta di una netta chiusura a Giorgia Meloni da parte dei liberali del presidente francese Emmanuel Macron. A questo punto, come anticipato da Affaritaliani.it, la presidente del Consiglio, isolata in Europa, non potrà far altro che trattare con Ursula von der Leyen per un commissario italiano valutando al massimo l'astensione al Parlamento europeo.



"È una legittima scelta di Renew. Del resto in Francia si sono accordati con l’estrema sinistra, anche antisemita. Evidentemente hanno orizzonti diversi dai nostri". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la richiesta dei liberali di Renew a Ursula von der Leyen di chiudere anche al gruppo dei Conservatori Riformisti (Ecr) di Giorgia Meloni e FdI.