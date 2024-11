Ponte sullo Stretto, Salvini snocciola i numeri: "Ci metteremo 10 minuti per un tragitto che oggi si fa in 120" | VIDEO

"Al di là dell'ovvia evidente utilità pratica, non occorre un laureato per intuire che se oggi un treno ci mette 180 minuti per le merci e 120 minuti per i passeggeri, se ce ne metti dieci, dieci è inferiore a 180 e quindi evidentemente risparmi tempo, risparmi soldi, risparmi, emissioni." Così il Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento all'evento "Ponte sullo Stretto di Messina: il punto sul progetto e sulle potenziali ricadute economiche sociali e ambientali", di UnionCamere a Roma.