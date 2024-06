Villa Verdi, Morgan gelato da Sangiuliano. Il Ministero: "Nessuna nomina"

Villa Verdi: fonti MiC, nessuna nomina

Morgan non e' direttore di Villa Verdi. Lo precisano fonti del MiC, dopo che alcuni organi di stampa riportavano che Marco Castoldi, in arte Morgan, era stato indicato quale nuovo direttore di Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda.

"Non c'e' stata alcuna nomina da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano", spiegano la fonti, chiarendo che il Ministero della Cultura "non e' ancora entrato in possesso del bene e pertanto qualsiasi valutazione sui soggetti che verranno eventualmente coinvolti e' del tutto prematura".

Le stesse fonti riferiscono che "e' allo studio la costituzione di una fondazione tra il Ministero, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni interessati il cui statuto regolera' i meccanismi di nomina e di gestione di Villa Verdi". Morgan "ha sottoposto al MiC un progetto di valorizzazione del bene ed e' stato ricevuto dal Ministro come molti altri artisti e studiosi che presentano le proprie idee". "Il progetto su Villa Verdi verra' valutato come gli altri a tempo debito, una volta finalizzato l'esproprio del bene e la sua acquisizione al patrimonio dello Stato e comunque dopo la nascita della fondazione", concludono.