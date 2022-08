Virginia Raggi pontifica agli europei di nuoto: ma il biglietto l'ha pagato?

Virginia Raggi fa passerella agli europei di nuoto: ma il biglietto l'ha pagato?

Virginia la furba, come è noto, non si perde una foto importante che possa accrescere la sua visibilità, anche se di luce riflessa. Sa bene come funzionano queste cose. Ogni volta che qualche potente della Terra viene a Roma lei magicamente gli si materializza accanto e parte il selfie. Un “effetto Zelig” che inquieta ancora le anime belle e semplici che non la conoscono. Praticamente se li è fatti tutti. Una delle ultime foto è con i Måneskin che nella foto tra i ruderi romani si mostrano alquanto scocciati dall’invadenza mediatica ma sopportano cristianamente.

Ieri c’è stato tuttavia un piccolo dramma nella borgata Ottavia (Roma Ovest), dove vive l’ex sindaca. Il marito Andrea Severini, che è un fissato per il ciclismo pure con 40 gradi all’ombra, si era già eccitato come una murena pensando ai chilometri che avrebbe percorso nel ponte ferragostano quando la moglie, Virginia si è fatta portare al Foro Italico per parassitare le foto in canottierina sexy con i nostri azzurri vincenti e metterle poi immediatamente sui social per la gioia dei pochi follower ancora rimasti a tessere le lodi della “sindaca più bella del mondo”, un po’ come diceva Benigni della nostra Costituzione. E così ieri lesta e ratta ha scritto:

"Sono iniziati gli European Aquatics Championships Roma 2022! Un grandissimo evento per Roma e per l'Italia! Ieri sono andata anche io a fare il tifo per i nostri numerosi atleti italiani che già nella prima giornata ci hanno regalato emozioni e medaglie. Avevo iniziato due anni fa a lavorare con il Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, che ringrazio, per questo grande evento e oggi i più forti atleti europei sono venuti a gareggiare nella più bella piscina del mondo, quella del Foro Italico di Roma. I campionati andranno avanti fino al 21 Agosto, venite a fare il tifo!".

Notare come nell’epitaffio ci ricordi che è lei sostanzialmente l’artefice di questo successo dello sport italiano perché già aveva iniziato a lavorare con Paolo Barelli, il Presidente del Nuoto italiano, che ringrazia. Peccato che da sindaca abbia impallinato invece le Olimpiadi a Roma. A proposito…siccome nelle foto si vede una raggiante Virginia che ha al collo penzolante un bel cartone di riconoscimento tipico di quelli per gli invitati, non è che l’amico Barelli le ha regalato un invito omaggio per farsi bella con i muscoli (duramente allenati) degli altri? Speriamo che la cittadina Raggi non faccia come un politicante qualsiasi che si fa invitare a spese dello Stato invece che pagare, come tutti gli altri il biglietto d’entrata per poter tifare Italia. Com’era che si diceva una volta nei Cinque Stelle? Ah sì…”uno vale uno”.