"Covid-Cina, alta la guardia. Ulteriori restrizioni saranno valutate"

Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su che cosa si possa fare visto il rapido aggravarsi della situazione Covid in Cina

"Sulla situazione c’è la massima vigilanza del governo e del ministro Schillaci". Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su che cosa si possa fare visto il rapido aggravarsi della situazione Covid in Cina e se non sia il caso di bloccare o limitare i voli dalla Cina prima che sia troppo tardi, come la storia recente insegna.



"Le misure poste in atto con la sua ordinanza, che prevede tamponi obbligatori e sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, garantiranno la sicurezza dei viaggiatori e consentiranno di individuare eventuali varianti del virus. Ulteriori restrizioni dovranno essere valutate con l’evolversi della situazione, mantenendo alta la guardia", conclude Ferro.