8^ Rievocazione del Gran Premio di Bari guest star: Riccardo Pratese

Rombano già i motori all’interno del paddock: in città ha preso ufficialmente il via l’ottava edizione della Rievocazione storica del Gran Premio di Bari. Dopo il posizionamento delle prime auto d’epoca all’interno dell’area allestita in piazza Prefettura, la città di Bari si prepara ad ospitare la straordinaria sfilata di auto d’epoca organizzata da Old Cars Club, per un’edizione - inserita nell’ASI Circuito Tricolore - che si preannuncia ancora più ricca di spettacolarità.

Gran Premio Bari8Guarda la gallery

Saranno 50 i bolidi partecipanti, di alto pregio artistico e collezionistico, con equipaggi provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia; in arrivo anche piloti ed auto dall’estero, con due presenze dalla Svizzera, una dall’Olanda e un pilota italo-americano con ben 3 preziosi esemplari di auto d’epoca. Tra le chicche di quest’anno, marchi leggendari come Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus. Auto capaci di rievocare gli anni dei piloti del calibro di Ascari, Farina, Fangio, Gonzales, Bira, Taruffi, Lorenzetti (questi di origini baresi) e dell’indimenticabile Nuvolari.

In particolare, tra le auto più rappresentative, una Stanguellini Corsa, che con il numero 514 ha partecipato al Gran Premio di Bari nel 1948; una Taraschi Urania 750 Sport appartenuta a Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota del motorismo sportivo italiano; e poi ancora, tra le tante, Ermini 1100 Sport, Fiat Negri 508 C, Monaci bimotore 8C, Apache Formula Uno MK2, Triumph Sport Cars/Moss Monaco, Talbot 95 AV, Maserati 6CM e Maserati 200 S.

Riccardo Patrese oggi 2Guarda la gallery

Nella mattinata di venerdì 26 aprile i piloti partecipanti alla Rievocazione storica visiteranno, in collaborazione con Ferrovie Appulo Lucane, Villa Torre Quarto a Cerignola e la città di Trani, per un cocktail lunch di benvenuto, mentre in Piazza Prefettura a Bari aprirà ufficialmente il Villaggio dedicato al Gran Premio, che ospiterà gli stand degli sponsor, ma anche un simulatore di guida VRS (Virtual Racing Simulator), con il quale chiunque potrà cimentarsi.

La Rievocazione del Gran Premio di Bari entrerà nel vivo sabato 27 e domenica 28 aprile, con la presenza attesissima del testimonial di questa edizione Riccardo Patrese. È l’ultimo pilota italiano ad aver lottato per il Mondiale piloti in Formula 1, dalla stagione 1992, il grande pilota padovano, classe 1954, darà il via ai momenti salienti della rievocazione storica. Patrese ha una carriera straordinaria non solo in Formula 1: è stato campione del mondo con i kart, campione italiano ed europeo di Formula 3, ha corso in Formula 1 dal 1977 al 1993, disputando 256 Gran Premi (record rimasto imbattuto per quindici anni) vincendone sei. È stato anche un validissimo pilota nel Campionato del mondo “sport prototipi”, al volante delle vetture Lancia, vincendo otto prove e sfiorando la conquista del titolo mondiale nel 1982. Per sei volte, nel 1980, e dal 1989 al 1993, è stato Campione italiano assoluto di velocità.

Monaci Bimotore 8CGuarda la gallery

Sabato 27 aprile, dalle 9 del mattino, inizierà l’esposizione statica, all’interno del paddock, di tutte le auto del Gran Premio. Dalle ore 15 si entra poi nel vivo dell’evento dedicato all’intera cittadinanza, con i bolidi che occuperanno interamente Corso Vittorio Emanuele per il raduno di auto e moto storiche di Old Cars Club. Per l’intero pomeriggio, poi, tra musica e divertimento con gli speaker ufficiali del Gran Premio, la principale arteria della movida barese farà da cornice alle sfilate di tutti i motori d’epoca, a cui si aggiungeranno quelle delle auto moderne del Porsche Club Puglia e del Ferrari Club Italia. A seguire, alle ore 19, tutte le auto partecipanti effettueranno un giro di ricognizione del circuito e, alle 21, in piazza Prefettura, si svolgerà l’apertura ufficiale della 8^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, con il saluto del Sindaco di Bari Antonio Decaro, la presentazione delle vetture e l’avvio della sfilata notturna.

L’evento vivrà dunque il suo momento più emozionante domenica 28 aprile, a partire dalle 9, con l’Inno di Mameli, il briefing dei piloti e il trasferimento delle auto sul circuito. Alle 9.30 inizierà la Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: a partire dallo start, posto in corrispondenza di Piazza della Libertà, il circuito abbraccerà tutto il borgo antico di Bari e offrirà ai partecipanti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle “chicane” (curve obbligate): un concentrato adrenalinico ed emozionante per equipaggi e spettatori, che potranno riassaporare il ricordo dello storico tracciato del Gran Premio di Bari, che si correva alle massime velocità della Formula 1 di allora.

Triumph Sport Cars Moss MonacoGuarda la gallery

Alle 14, infine, nei pressi della tribuna autorità in Corso Vittorio Emanuele (accanto alla zona paddock),sarà allestito il podio per la consegna dei premi ai piloti vincitori della 8^ Rievocazione. A seguire, i partecipanti si sposteranno nella Sala Consiliare del Comune di Bari per la consegna delle targhe e il saluto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori dell’evento e dell’Amministrazione comunale.

Una delle grandi novità dell’edizione 2024 della Rievocazione storica sarà la dislocazione, in due punti strategici del percorso (uno in Piazza Libertà, a circa 100 metri dal paddock, e l’altro nello spazio antistante all’ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese) di due grandi ledwall, coordinati da una regia video. Dal pomeriggio di sabato 27 aprile in poi (sino alla sera della sfilata notturna), e per tutta la domenica mattina, offriranno la diretta video dell’evento, per permettere a chiunque di godere al meglio delle immagini lungo il percorso. Saranno inoltre animati dagli speaker della manifestazione, tra interviste e presentazioni dei piloti e delle loro auto, oltre a racconti e aneddoti relativi all’intera kermesse.

Fiat Negri 508 CGuarda la gallery

L’Ottava Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari è realizzata da Old Cars Club con il sostegno di (main sponsor): Autotrend, ferrovie Appulo Lucane, Obiettivo Tropici, ElleEffe Store, McDonalds Italia, Sikurhome; (sponsor): Blu Food Broker, La Cura dell’Auto, The Collection, Renox, Sigma, Liveliness, ElleEffe Trade; in partnership con Zagaria Sport, Magma, Villa Torre Quarto, 9·5·8 Santero, Puglia Village, Gotek, Puglia.net, Goup Noleggi, Bcc Banca Bari e Taranto, Nuova Fiera del Levante, Fondazione Nikolaos, Museo Civico di Bari. La manifestazione gode del patrocinio di: Comune di Bari, Anci, Fiva, Regione Puglia, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(gelormini@gmail.com)