A Bari il Business Marketing Talks 1^ Festival Nazionale Innovazione Digitale

È tutto pronto per il Business Marketing Talks. Il primo festival dell’Innovazione Digitale al sud, organizzato e promosso da Jcom Italia, in programma a Bari venerdì 19 e sabato 20 maggio nel multisala Ciaky dalle 9.00 alle 18.00, entra nel vivo con numerose attività previste nella due giorni.

BMT IL DIGITAL NEL FUTURO DELLA PUGLIA - plenarie dalle 9.00 alle 13.30

Tutto quello che c’è da sapere sull’innovazione digitale, sugli scenari che di qui ad un decennio disegneranno un nuovo mondo delle professioni, nuove modalità di fornitura di servizi, nuove strategie di vendita dei prodotti in un quadro di settore che corre più veloce di altri. A ragionare e riflettere sulle potenzialità di una Puglia sempre più attrattiva di aziende internazionali di settore e di Bari in particolare come hub digitale che negli ultimi cinque anni ha calamitato l’insediamento di ben 16 aziende, saranno gli stakeholder del territorio, riuniti in plenaria : Regione Puglia, ARTI, UNIBA, Distretto produttivo dell’Informatica pugliese, Federturismo, Confimi, Zes Adriatica, gli ITS agroalimentare, turismo, Apulia Digital Maker e l’appena nato ITS Academy Puglia Marketing, Polimi.

BMT OCCUPA: RECRUITING ROOM (19 maggio ore 9.00-12.00/ 20 maggio ore 9.00-12.30)

Novità assoluta del BMT la RECRUITING ROOM. Una stanza dove domanda e offerta di lavoro si incontrano. Il festival sarà l’occasione per selezionare 130 figure professionali nel territorio di Bari e provincia. Le aziende Open Job, Infor 2000, Randstad, JCom Italia, Job Italia, Humangest, YE, BurdaFarward presenteranno le posizioni attualmente aperte: 130 figure da formare e assumere tra business analyst, developer, business design, consulenti informatici, business consulting, data scientist, cyber security.

BMT FORMA - DIGITAL INNOVATION 2 giornate di formazione su 4 temi strategici (10.00-18.00)

Quattro temi strategici (Marketing Strategico, Innovazione e Business, Social Media e Influencer e e-commerce e Advertising) affrontati in altrettante sale tematiche dove aziende, liberi professionisti, associazioni di categoria, accademici incontreranno gli esperti e saranno coinvolti sulle più attuali strategie del digital innovation: tutte le novità su story telling, content marketing, good data e intelligenza artificiale, data security per PMI, innovazione sostenibile, machine learning, social media e whatsApp nelle strategie di marketing, e-commerce green, podcast e digital audio. Tutto quello che c’è da sapere su come impatta la digitalizzazione sul business dell’impresa, come si coniuga con l’impiego delle tecnologie con uno sguardo rivolto alle figure professionali più richieste dalle aziende dell’IT.

BMT I FORMATORI: BIG BRAND INTERNAZIONALI E START UP PUGLIESI

Le due giornate formative saranno caratterizzate dalla presenza di oltre 30 speakers che si alterneranno. Gli speakers provengono tanto da big brand nazionali e internazionali come VINTED, MICROSOFT, META, FREEDA MEDIA, TIK-TOK, SNAPCHAT, BURDAFORWARD, MASERATI, AWORLD, DEREV, EXPRIVIA E FINCONS quanto da start innovative e di successo del territorio. Tra queste si segnalano la barese Kabum film experience e il caso dell’umana digitale Vera Wise, l’influencer che parla alla generazione Z; Mokambo che ha fatto del gelato di Ruvo di Puglia un’attrazione mondiale; Puglia Women Lead specializzata nella formazione di competenze digitali e imprenditoria femminile; Vita Lenta (Conversano) il blog nato per esaltare il tempo lento in un mondo dove tutti corrono; i fenomeni sociali LO ZAR e Luca della Madonnella, content creator e influencer; U-Pulp Vision & Motion (Bari) studio di design della comunicazione; Priceflow (Polignano) che ha inventato il software che cerca, per chi fa commercio online, il miglior prezzo da fissare per battere la concorrenza (Premio TIM al XV premio Best Practice per l’innovazione); Likeabee (Barletta) specializzata in content merketing digital audio e podcast.

BMT OSPITA (20 maggio) Donato Telesca, pesista italiano campione paralimpico.

