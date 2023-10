A Barletta e Foggia si completa il Tour de Folk 2023

Si conclude sabato e domenica 21 – 22 ottobre il TOUR DE FOLK promosso dall’associazione Carovana Folkart e co-finanziato dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Progetto “Comunicazione digitale e Brand Identity della destinazione Puglia”: Intervento Attuativo n. 1/2023 “PALINSESTO 2023”.

L’ultimo di 4 week-end folk intensivi, dal 29 settembre al 22 ottobre, in cui sono condensate le principali sezioni artistiche del progetto APULIA BALFOLK che da oltre 25 anni coinvolge, in forma itinerante, Comuni e Scuole, in particolare delle provincie di Foggia, BAT e Bari. Progetto che contiene i festival internazionali Zingarìa, 26 edizioni estive, e Capodanze, 22 edizioni invernali, i raduni regionali di gruppi folk scolastici Danzarìa, giunti alla XX edizione, il Tour FOLK MOVID, con centinaia di animazioni musicali danzanti destagionalizzate durante l’anno.

Tanti Comuni e scuole coinvolte: Barletta, San Marco in Lamis e Foggia il 29 e 30 settembre, Benevento il 5 ottobre, Bovino e Andria il 7 e 8 ottobre, Accadia, Deliceto e Lucera il 14, 15 e 16 ottobre, Lucera il 20 ottobre e per finire il 21 e 22 ottobre si torna a Barletta, presso l’IPSIA “Archimede” e a Foggia, presso la sede operativa di Carovana Folkart dove si svolge anche il corso settimanale del gruppo danze ARPI FOLK.

Tanti musicisti famosi hanno allietato i vari week-end, un paio sono giunti anche dall’estero: Benjamine Macke e Birgit Bornauw. Molti sono pugliesi come i Cantori di Carpini dal Gargano. Cinzia Villani, Gioacchino De Filippo, Veronica Calati, i f.lli Giumentaro, Giancarlo Paglialunga, Giuseppe Anglano e Massimiliano De Marco dal Salento. Importante la partecipazioni di esperti insegnanti specializzati in danze per la scuola e per “diversamente abili” come Cristina Casarini e Paolo Versari dell’associazione Balliamo sul Mondo di Reggio Emilia e Noemi Bassani di Varese.

Sabato a Barletta si inaugura anche il corso settimanale del decennale gruppo BAT Folk di Barletta-Andria che, insieme al gruppo danze ARPI Folk di Foggia, costituiscono l’ossatura principale degli eventi musicali danzanti dell’associazione Carovana Folkart.

E sarà proprio nella sede dei corsi settimanali di Foggia, in via Sant’Alfonso dei Liguori 95, che si concluderà domenica 22 ottobre il tour con una grande festa cui parteciperanno i musicisti Bruno Galeone e Daria Falco (Grottaglie –TA), con il loro repertorio di musiche e danze balcaniche, e Ciro Troise (Nocera inferiore –SA) con il suo repertorio balfolk, in particolare musiche e danze francesi.

A Barletta invece ci saranno pizziche, tammurriate e tarantelle a go go con i musicisti Giuseppe e Daniele Giumentaro di San Marzano di San Giuseppe (TA) e con la Paranza Mediterranea proveniente dalla Campania. Gli insegnanti di Carovana Folkart condurranno stage di danze internazionali mentre durante i concerti saranno attivi i gruppi danza ARPI Folk e BAT Folk ma anche corsisti di altre associazioni del territorio, tra cui Ethnos di Lucera.

La partecipazione agli eventi è gratuita, necessaria però la prenotazione per consentire agli organizzatori di contenere le presenze entro il numero massimo previsto per i locali che ospiteranno gli eventi.

Info per partecipare sul gruppo FB di CAROVANA FOLKART oppure al n. 380 437 9140 (Francesco Marino).

