'A brick for Nick', il contest LEGO dedicato a San Nicola

Dare forma ai tratti caratteristici della personalità di San Nicola, alle sue qualità universalmente riconosciute, tramite la costruzione di un’opera realizzata interamente in mattoncini LEGO®.

Si intitola “A brick for Nick” ed è il contest di cui si arricchisce il progetto Be Nicholas, su iniziativa dell’associazione culturale PugliaBrick, in collaborazione con AFdL.it (Adulti Fan del Lego®), rivolto agli appassionati di ogni età dei celebri mattoncini; una comunità composta da decine di migliaia di persone, di cui più di 2mila solo nel territorio pugliese.

L’iniziativa, realizzata con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari, trae ispirazione dal gioco di partecipazione lanciato da Be Nicholas lo scorso maggio, per la costruzione di un San Nicola di mattoncini, dalla cui condivisione è nata l’idea di proporre agli appassionati un contest sul tema.

C’è tempo fino al prossimo 14 ottobre per iscriversi al concorso tramite una mail all’indirizzo contest@ pugliabrick.it e presentare la propria opera, realizzata esclusivamente con parti originali LEGO®. Dal diorama al mosaico, dalle sculture statiche a quelle dinamiche, non c’è limite alla creatività per una realizzazione che rappresenti 12 “temi”: Anticon formismo, Dialogo, Fede, Generosità, Giustizia, Inclusione, Onestà, Operosità, Partecipazione, Pazienza, Risolutezza e Solidarietà.

Temi con i quali ci si potrà cimentare gratuitamente e senza limiti di età e che fanno riferimento alle caratteristiche più umane di San Nicola, alle quali guarda Be Nicholas nel suo obiettivo di costruire una comunità che si identifichi in questi tratti e che condivida la volontà di realizzare, insieme, cambiamenti sociali a partire dal contesto quotidiano di vita.

Il contest si articolerà in due fasi: la prima, di selezione, che avverrà tramite i canali social di Be Nicholas, dove gli utenti potranno contribuire a stilare una classifica parziale che si sommerà alla valutazione di una giuria qualificata. La seconda, di esposizione, avverrà nell’ambito della mostra “A brick for Nick” che avrà luogo a Bari, a partire dai giorni in cui si celebra la festività di San Nicola di dicembre. Nell’esposizione saranno presentate le 10 opere selezionate per la fase finale, insieme al San Nicola di mattoncini.

Regolamento completo: https://bit.ly/ 3r2bPYM

Info: contest@pugliabrick.it

Be Nicholas è un progetto di Eventialevante, in collaborazione con La Capagrossa, promosso da Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese, nell'ambito del POR FESR - FSE 2014-2020" e sostenuto da Chimica D’Agostino S.p.A e Coop Alleanza 3.0. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Bari, della rete sociale Barisocialbook, del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, del Garante Regionale dei diritti dei minori, del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.

(gelormini@gmail.com)