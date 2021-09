A Master il 'Deloitte Best Managed Companies Award' 3^ volta

Master, leader globale nella progettazione e produzione di accessori ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, per il terzo anno consecutivo si conferma tra le 74 aziende italiane d’eccellenza, secondo la classifica “Best Managed Companies” (BMC) stilata da Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia e tra le prime società di revisione al mondo.

A queste realtà del nostro Paese è stato assegnato il riconoscimento della quarta edizione del “Deloitte Best Managed Companies Award” (BMC), premio istituito da Deloitte Private - la soluzione del network Deloitte rivolta alle PMI quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity ed alle start-up - nell’ambito dell’iniziativa sostenuta da ELITE - il programma di Borsa Italiana che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale -, da Confindustria e da ALTIS Università Cattolica.

A guidare la speciale classifica di Deloitte sono stati sei criteri: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

"Anche questa edizione, come quella del 2020, si è svolta in un contesto di pandemia, con rilevanti ed eterogenee conseguenze sull’attività di tutte le imprese italiane - dichiarano Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC - Il vero elemento differenziante è rappresentato dal fatto che le aziende premiate hanno dimostrato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione sia alla crisi pandemica sia a quella economica. In una sola parola: resilienza. Una qualità indispensabile per puntare sull’obiettivo della crescita a lungo termine, facendo tesoro dei propri valori fondanti e adeguando strategie e modelli operativi al nuovo contesto".

Secondo un’analisi Deloitte Private, nonostante la contrazione dell’attività economica e del fatturato dovuto alla pandemia, le BMC hanno una performance migliore rispetto alla media delle imprese italiane su base Istat, registrando un incremento medio del fatturato pari al 14,4%. Le BMC si distribuiscono su tutto il territorio nazionale, con la seguente ripartizione: Nord Ovest 40%, Nord Est 32%, Centro 15%, Sud 13%. Il settore più rappresentato è quello dei Prodotti industriali e Costruzioni (29%), seguito da Consumer Products (26%), Technology (11%).

"Master ha intrapreso da tempo il percorso indicato dai nuovi paradigmi al centro del piano di rilancio Next Generation Eu come la digitalizzazione, la trasformazione tecnologica e la sostenibilità - ha commentato Michele Loperfido, amministratore delegato del Gruppo Master – posizionandosi in linea con le prospettive del NGEU grazie al costante investimento in tecnologia e innovazione, che rappresenta una componente strategica anche per l’evoluzione dei sistemi produttivi verso una maggiore sostenibilità".

Il Gruppo Master, inoltre, è stato eletto di recente come “Welfare Champion”, classificandosi tra le prime 100 imprese italiane ad essere premiate dal Welfare Index PMI.

L’azienda è presente in 58 paesi del mondo e base a Conversano, dove sono impiegati 290 addetti, progetta e realizza in house il 97% della propria produzione di accessori e componenti ad alta tecnologia per serramenti in alluminio.

La cerimonia di premiazione della IV edizione del Best Managed Companies Award è in programma per questa sera a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Info: https://www.masteritaly.com/

