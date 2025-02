A 'Recuperi Pugliesi' le certificazioni PSV (Plastica Seconda Vita)

L’autorevole Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR) di Milano ha rilasciato alla Recuperi Pugliesi srl, le certificazioni PSV (Plastica Seconda Vita) per i materiali ottenuti dal riciclo di materie plastiche.



Il marchio Plastica Seconda Vita ha l’importante missione di promuovere e comunicare il contenuto di riciclato per mettere in risalto il grande potenziale delle materie plastiche nella realizzazione dell’economia circolare. Queste certificazioni sul contenuto di riciclato sono un mezzo riconosciuto di verifica della conformità ai CAM (art. 57 comma 2 d.lgs. 36/2023 “Codice Appalti”) e consentono alla Recuperi Pugliesi di essere presente nel mercato del Green Public Procurement.





L’IPPR ha confermato che la materia prima secondaria prodotta dalla Recuperi Pugliesi è conforme alle specifiche previste della norma EN 15343:2007, standard europeo che definisce le procedure per tracciare le materie plastiche riciclate e calcolare il loro contenuto nei prodotti.



In particolare le certificazioni sono tre: “PSV/RD” (Raccolta Differenziata), “PSV/SI” (Scarto Industriale), “PSV/MixEco”. I certificati di conformità sono validi per tre anni.



Per la Recuperi Pugliesi, società impegnata da più di cinquant’anni nel riciclo dei rifiuti, con sede legale a Modugno e sedi operative a Bari e Modugno, si tratta di tre importanti certificazioni che rendono riconoscibili i materiali e i manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici e al contempo introducono due concetti molto importanti: la qualità e la rintracciabilità dei materiali riciclati.

