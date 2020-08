A Taranto Andrea Crippa presenta le liste della Lega

A Taranto, il giovane onorevole Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini, presentando i candidati per le prossime regionali, ha dichiarato: “L’obiettivo e la missione che hanno i candidati della Lega è quello di stare tra la gente ogni giorno, per cercare di ascoltare gli ultimi e chiunque verrà eletto si deve ricordare che prima viene il progetto, il simbolo, la squadra, perché ogni vittoria che abbiamo conseguito non è mai stata merito di una sola persona, ma di una comunità di uomini e donne che al Sud hanno rischiato di più rispetto a noi del Nord, perché essere della Lega a Taranto ed in provincia, non è come essere della Lega in Lombardia, a Monza o in provincia di Milano”.

“Pertanto - ha quindi aggiunto - ci presentiamo in Puglia per la prima volta non per chiedere un voto di protesta, ma di speranza, il mio principale nemico, il mio principale avversario in Puglia e a Taranto non è l’elettore del Pd e del Movimento 5 stelle, ma la rassegnazione, con i cittadini che mi dicono, sì Andrea, tante belle promesse, tante belle parole, ma poi alla fine per me non cambia mai niente, il futuro è segnato e probabilmente sarà lontano dalla mia terra, dai miei genitori, dalle mie radici”.

“La responsabilità, l’onere, l’onore che avete rappresentando la Lega - ha incalzato Crippa - è quello di portare in Puglia un nuovo modo di far politica, che non c’è mai stato, perché tante volte ad amministrare questo territorio ha sbagliato il centrosinistra, ma non solo ed ora noi chiediamo un voto basandolo sulla competenza, sull’onestà, sulla capacità e sul sacrificio".

"Dobbiamo sempre guardare in faccia i cittadini e quel consenso meritarcelo tutti i giorni, perché qui la Lega è l’ultima speranza e quindi io sarò qui come Matteo Salvini, non solo in campagna elettorale, e verrò qui da italiano tra italiani, da pugliese acquisito tra pugliesi, perché ormai mi sento quasi più pugliese che lombardo, per provare a scrivere la storia, e a fare una rivoluzione stando sul territorio con umiltà, spirito di sacrificio e cercando di imparare anche dagli ultimi, facendo solo delle promesse che puoi mantenere”.

Intanto a Martina Franca si registra un episodio di intemperanza: ignoti hanno imbrattato le vetrine del comitato elettorale di Giacomo Conserva, uno dei candidati della Lega alle regionali: “L’odio non può fermare le idee - ha detto Conserva - e qualifica chi lo manifesta”.