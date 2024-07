Abaco3: OPA Volontaria su Exprivia assistita da BPPB e BPM

Con un finanziamento di complessivi € 40 milioni, il pool di banche composto da Banco BPM, in qualità di Banca Agente, Mandated Lead Arranger e Bookrunner (“Banco BPM”), e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner (“BPPB”), ha supportato Abaco 3 S.p.A. (la “Società”), società veicolo controllata dalla Abaco Innovazione S.p.A. (“Abaco Innovazione” o lo “Sponsor”), nel lancio di un’OPA Volontaria Totalitaria su Exprivia S.p.A. (“Exprivia”) finalizzato al delisting di quest’ultima dal segmento Euronext Milan.

Exprivia, con sede a Molfetta (BA), è una multinazionale attiva nel mercato B2B del software e dei servizi Information and Communication Technology (ICT), e annovera tra i propri clienti grandi organizzazioni pubbliche e private nei settori Banking, Sanità, Aerospazio, Energia, Oil&Gas.

L'OPA è strumentale al perseguimento dei programmi futuri di crescita e al rafforzamento di Exprivia, nella misura in cui il delisting consentirà di raggiungere gli obiettivi in un contesto di mercato ed in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione.

In data 17 luglio 2024 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco 3 (la “Fusione”), che era stata deliberata in data 30 aprile 2024 dalle rispettive Assemblee Straordinarie degli Azionisti di entrambe le società. A seguito della Fusione, si è pertanto perfezionato il delisting di Exprivia.

Banco BPM e BPPB sono state assistite dallo studio legale Legance per gli aspetti legali, mentre lo studio legale Clifford Chance ha assistito Exprivia nella fase della fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco3 e contestuale delisting.

“Esprimo grande soddisfazione per il completamento di questa operazione straordinaria. Questo passaggio cruciale ci permette di perseguire con maggiore libertà e agilità i nostri ambiziosi obiettivi di crescita” ha dichiarato Donato Dalbis, CFO di Exprivia.

“Il delisting facilita il nostro percorso di sviluppo nel mercato privato, consentendoci di procedere con maggiore agilità operativa nel nostro percorso di sviluppo per linee esterne, rafforzando la nostra posizione sul mercato. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa operazione, in particolare BANCO BPM e BPPB partner finanziatori dell’operazione”.

Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario della BPPB, ha commentato: "Accompagnare lo Sponsor in questa importante operazione evidenzia l’attenzione della BPPB verso le realtà distintive del nostro territorio, anche nelle delicate fasi di discontinuità, e mediante il ricorso a complesse strutture di finanza straordinaria. Nel contempo, ci fa piacere sottolineare ancora una volta, la professionalità dei nostri team di Finanza Strutturata e Rete Imprese, che ci consentono di mettere a disposizione dei nostri clienti la più ampia offerta di soluzioni di specialised lending”.

