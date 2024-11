ABAP, 'Smalti & Segreti' Operatori del Benessere e Servizi del Trattamento

Il romanzo “Smalti&Segreti”, con la prefazione dell’Assessore alla Formazione professionale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, è frutto del lavoro collettivo svolto in aula dalle allieve del corso di formazione per “Operatore del Benessere - erogazione dei servizi di trattamento”, guidati dall’autore, Pietro Battipede, in un percorso di approfondimento della cultura della Legalità.

Il corso è rivolto ai giovani di età inferiore ai 18 anni, al momento dell’iscrizione che completano la propria formazione, assolvendo all’obbligo/dovere d'istruzione, mediante l’acquisizione della qualifica professionale triennale di “Operatore del Benessere - erogazione dei servizi di trattamento” (finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 - componente 1- investimento 1.4 - Next generation EU - Avviso Pubblico OF/2022).



Il romanzo nasce proprio da questa esigenza: innovare la didattica del corso per “Operatore del Benessere – Servizi di Trattamento estetico” per avvicinare i ragazzi e le ragazze alla conoscenza, al confronto con materie generalmente ritenute ostiche, per comprendere appieno il senso e l’utilità di quelle nozioni e raggiungere un'effettiva presa di coscienza che possa condurre gli studenti e le studentesse a formulare ipotesi esplicative unitarie, ad accrescere il proprio potenziale umano.

La didattica è incentrata sul learnig by doing che, proprio per la sua strutturazione favorevole ad un apprendimento fondato su esperienze formative partecipative, permette di contrastare efficacemente il fallimento formativo e di ridurne il rischio di emarginazione socio-culturale, scongiurando il verificarsi di fenomeni di disagio giovanile.

Il libro nasce per concretizzare un’intuizione: realizzare un percorso di scrittura collettiva che, prendendo in prestito la frase del giovane Ippolit, protagonista del romanzo "L’idiota" di Dostoevskij, 'La Bellezza salverà il mondo', fa perno sul ruolo salvifico della bellezza e sul suo potenziale occupazionale, a partire dall’importanza dell’Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale.

Il romanzo si dipana lungo una doppia direttrice: da un lato, lo sviluppo delle competenze dell’Operatore del Benessere in una chiave innovativa ed etico-sociale e dall’altro, alla crescita della Persona, intesa come processo di ampliamento e di amplificazione delle possibilità di scelta di essere e di fare.

Programma:

Saluti istituzionali

Lucia Parchitelli, Presidente della VI Commissione: Istruzione, Cultura, Lavoro del Consiglio regionale della Puglia

Ludovico Abbaticchio, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza per la Puglia

Monica Calzetta, Dirigente Sezione Formazione professionale Regione Puglia



Introduce e dialoga con l’autore:

Elvira Tarsitano, Direttore generale ABAP Aps



Interventi: Pietro Battipede, Autore del romanzo e di alcune Allieve del corso di formazione.

(gelormini@gmail.com)