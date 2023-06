Acquaviva delle Fonti, 'Strada chiusa X' lotta al cancro

Era il 6 agosto 2014 quando per la prima volta un gruppo di ragazzi poco più che ventenni decise di fondare un’associazione culturale no-profit, l’Onda, e di organizzare eventi di musica, street food e divertimento per valorizzare e supportare la realtà del proprio territorio. Con il tempo quell’evento si è trasformato in Strada Chiusa, progetto incentrato sul riutilizzo creativo e condiviso degli spazi urbani, fin troppo spesso dimenticati e in stato di incuria, tramite eventi incentrati sulla musica e cultura hip-hop.

Strada Chiusa si è consolidato negli anni come un progetto dalle diverse sfumature, raggiungendo una certa maturità sia dal punto di vista artistico che di collaborazione con altre realtà del territorio senza mai perdere il contatto con le radici concettuali e culturali del progetto stesso.

Il consenso sempre più ampio di cui l’evento ha goduto ha permesso infatti a quel gruppo di ragazzi di trasformarsi in una vera e propria famiglia, costituita da un centinaio di giovani volontari e dalle forze economiche di un tessuto socio-economico cittadino, voglioso di garantire il proprio supporto ed entusiasta nell’accogliere nei propri luoghi un evento più unico che raro. E così, anno dopo anno, la città di Acquaviva delle Fonti ha visto passare per le sue strade pietre miliari e nuove leve della scena hip-hop locale, italiana e internazionale: Onyx e Das EFX (New York), Inoki (Bologna), Il Turco, Er Costa, Mr. Phil, Gast (Roma), Kaos One (Caserta), La Famiglia (Napoli) e tanti altri.

Dopo gli anni di pausa dovuti alla pandemia, Strada Chiusa tornerà il 9 giugno 2023 in Via Montrschiavo con una carica ed energia rinnovate e fortificate dall’esperienza maturata negli anni e da una collaborazione più diffusa e attiva con cittadini, amministrazioni, aziende ed enti no-profit, anche grazie ad una campagna di raccolta fondi pubblica (crowdfunding).

La data è stata scelta per commemorare uno dei membri fondatori dell’associazione Onda, Roberto Surico (per gli amici Srcett), che è stato il più grande promotore dell’iniziativa, purtroppo deceduto a causa del cancro lo scorso fine febbraio.

Strada Chiusa X si propone quindi come un’edizione in cui novità, tradizione e commemorazione si fondono per dare vita ad uno spettacolo unico e ad una giornata di totale partecipazione per la cittadinanza, quest’anno con un fine in più: raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro collaborando con l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro (AIRC), sia con donazione diretta durante l’evento stesso che tramite i fondi in eccesso alla copertura dei costi derivanti dalla campagna di crowdfunding.

Nella giornata saranno inoltre presenti altre attività legate alla cultura hip-hop (skate contest, street basketball, battaglia rap), street food, artigianato e stand informativi su temi legati al mondo della tecnologia e della sharing economy (crowdfunding, stampanti 3D, intelligenza artificiale).

Strada Chiusa è un evento gratuito e sempre lo sarà.

Qui il link per donare: https://www. produzionidalbasso.com/ project/strada-chiusa-x/

