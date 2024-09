Adelfia, nuovi servizi al Presidio Riabilitazione San Giovanni di Dio

La Sanità pubblica regionale arricchisce la propria offerta destinata a bambini e adolescenti nel territorio della ASL Bari, indirizzando anche all’età evolutiva le prestazioni del Presidio di Riabilitazione “San Giovanni di Dio” di Adelfia (Ba), ora destinate agli adulti.





“L’ambulatorio offre prestazioni riabilitative di elevata professionalità ai piccoli pazienti dell’età evolutiva”, dichiara la dottoressa Laura Rizzo, Responsabile sanitaria del Presidio, “Il team riabilitativo - continua la direttrice - prende in carico le varie tipologie di disturbi che possono presentarsi in questa ampia fascia d’età come gli esiti di paralisi cerebrale, ritardo psicomotorio, malattie neuromuscolari come la SMA, neuropatie periferiche, condizioni sindromiche genetiche”.





“San Giovanni di Dio, intendendo onorare nel modo migliore la richiesta della ASL Bari - sottolinea l’ingegner Marco Bonerba Direttore del Presidio - ha immediatamente provveduto ad avviare un programma di investimenti sia in termini di macchinari e attrezzature che di acquisizione di personale qualificato”.

“Tra questi”, conclude, “fisioterapisti specializzati nei trattamenti di bambini e adolescenti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, neuropsichiatri infantili”.

Tra le apparecchiature già in dotazione della struttura se ne segnalano due in particolare. Il sistema Nirvana 3.0 BTS (unico in Puglia) che produce un’esperienza immersiva nella realtà virtuale, progettato per disturbi neurologici e motori che sfrutta l’exergaming per rendere più efficace ma anche divertente e piacevole il momento del recupero. A questo si aggiunge l’apparato Crosystem, di cui il Presidio è centro autorizzato, che aumenta le prestazioni motorie e la propriocezione, la modulazione del tono muscolare e la forza.





Per informare dell’avvenuto avvio del servizio il Presidio ha in cantiere una serie di iniziative di comunicazione, tra cui l'allestimento il 20 settembre di un desk informativo a Bari, in occasione della “Pigiama run” (destinata alla raccolta fondi per bambini che soffrono di patologie oncologiche), che culmineranno con l’Open day il che si terrà il 28/09/2024.

Informazioni sull’accesso alle prestazioni tramite SSN, per visitare la struttura o per partecipare all’Open day, possono essere richieste attraverso i seguenti recapiti: E-mail: evolutiva@sangiovannididio.it - Tel/Whatsapp: 334/8158406 - Centralino: 080/2224015.

