Adp, Antonio Maria Vasile nel Consiglio Direttivo di Assaeroporti

Aeroporti di Puglia comunica che Antonio Maria Vasile, Vice Presidente della società, è stato nominato componente del Consiglio Direttivo di Assaeroporti, l’Associazione Italiana Gestori Aeroportuali che rappresenta presso le Istituzioni nazionali ed europee 33 società di gestione per 43 aeroporti.

Il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, nell’esprimere la propria soddisfazione ha sottolineato come “La nomina consentirà alla Puglia di rafforzare la policy di sviluppo della connettività e delle infrastrutture, in quanto gli aeroporti devono essere considerati come snodi fondamentali per lo sviluppo dell’economia regionale”.

Associata a Confindustria, a Federtrasporti e all’IFSC (Italian Flight Safety Committee), Assaeroporti è presente in Europa come membro di ACI EUROPE,, l’associazione dei gestori aeroportuali europei.

La mission di Assaeroporti è quella di:

Interagire con le istituzioni di Governo nazionali ed europee per assicurare lo sviluppo del settore del trasporto aereo, rappresentando la posizione dei gestori degli aeroporti italiani .

per assicurare lo sviluppo del settore del trasporto aereo, rappresentando la . Stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL) e rappresentare a livello nazionale le società di gestione aeroportuale nelle relazioni industriali.

(CCNL) e rappresentare a livello nazionale le società di gestione aeroportuale nelle Promuovere la collaborazione tra le società associate per contribuire al miglioramento dei processi e delle tecniche di gestione, anche attraverso la costituzione di specifici Gruppi di Lavoro composti da qualificati rappresentanti dei gestori.

per contribuire al miglioramento dei processi e delle tecniche di gestione, anche attraverso la costituzione di specifici Gruppi di Lavoro composti da qualificati rappresentanti dei gestori. Cooperare con le altre associazioni di settore attive a livello nazionale ed europeo al fine di favorire l’adozione di best practices e garantire l’innalzamento dei livelli di qualità e sicurezza delle attività aeroportuali.

(gelormini@gmail.com)