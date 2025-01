AdP - BdM Banca: 5 nuovi punti ATM negli scali di Bari e Brindisi

BdM Banca rafforza la sua presenza sul territorio aggiudicandosi la subconcessione di cinque nuovi ATM negli scali di Bari e Brindisi di Aeroporti di Puglia.

L’esito della gara, indetta lo scorso luglio a seguito della scadenza delle precedenti subconcessioni, è stato comunicato e pubblicato sul sito dell’Ente promotore l’11 dicembre 2024 e prevede la concessione a BdM Banca, per il prossimo quinquennio, di cinque nuove aree da adibire al posizionamento di apparati ATM all’interno dei due scali: nello specifico, saranno installate tre apparecchiature a Bari e due a Brindisi.





L’accordo è stato firmato dal Presidente e dall’Amministratore Delegato di BdM Banca, Pasquale Casillo e Cristiano Carrus, e dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Con questa nuova aggiudicazione, BdM Banca diventa unica concessionaria nei due scali pugliesi, raggiungendo un totale di otto sportelli automatici presenti all’interno delle aree aeroportuali.

“Per una banca di territorio come la nostra, la vicinanza e la presenza sono elementi fondamentali”, ha dichiarato il Presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo, “Per questo motivo abbiamo deciso di investire in nuove infrastrutture e rafforzare la nostra collaborazione con Aeroporti di Puglia, a cui ci accomuna il servizio al territorio e con cui collaboriamo già da tempo. Questo nuovo accordo, che testimonia il nostro impegno ad essere sempre più punto di riferimento territoriale, ci permetterà di offrire i nostri servizi non solo ai clienti abituali, ma anche a coloro che scelgono la Puglia quale meta del proprio tempo libero e del proprio lavoro. BdM Banca è questo”.

“Grazie a questa concessione - ha commentato l’AD di BdM Banca Cristiano Carrus - abbiamo rafforzato la nostra partnership con Aeroporti di Puglia, implementando il nostro servizio e diventando l’unica Banca presente con sportelli ATM nei due principali scali pugliesi. Negli ultimi anni il traffico aereo della Puglia è aumentato in maniera esponenziale, con nuove rotte e destinazioni, che significa più presenze, turismo e sviluppo nella Regione. Per noi di BdM Banca - ha spiegato Carrus - è fondamentale essere parte attiva di questa crescita e lo facciamo impegnandoci quotidianamente per essere vicini ai nostri clienti e ai nostri territori di riferimento”.

“Siamo particolarmente lieti che, con la firma di questo contratto di subconcessione, venga data nuova forza e impulso alla collaborazione con una banca che è espressione del territorio - ha sottolineato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - la scelta di BdM Banca di investire in una infrastruttura che è diventata un asset strategico al servizio delle nostre comunità e del territorio, è per noi motivo di orgoglio e segna un ulteriore passo in avanti verso il consolidamento dei già eccellenti rapporti commerciali".

"Riteniamo che il credito locale, nell’accezione più nobile del suo significato - ha aggiunto Vasile - sia sinonimo di ricchezza e prosperità di un territorio in forte espansione economica e che, negli anni, ha dimostrato una grande dinamicità e propensione a 'superare' i confini della nostra regione. Aeroporti di Puglia – ha concluso il presidente Vasile – vuole continuare a essere un interlocutore attento e privilegiato per tutte quelle realtà che, come noi e BdM Banca, operano ogni giorno per garantire le migliori condizioni di crescita al territorio in cui operano e alle imprese locali”.

(gelormini@gmail.com)