AdP, continua la crescita del traffico per gli aeroporti pugliesi

Non si arresta il trend di crescita per gli aeroporti pugliesi. A febbraio, infatti, il totale passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, è stato di 607.443, con un incremento del 18,6% rispetto allo stesso mese del 2024 quando il totale era stato di 512.170 passeggeri. Nei primi due mesi dell’anno, sui tre aeroporti il totale passeggeri è stato di 1.201.502 con un incremento del 16% di questi 411.784 +28,4% sono stati i passeggeri di linea internazionale.





Numeri importanti per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, dove nei primi due mesi del 2025 i passeggeri sono stati 12.824 il 170% in più rispetto ai primi due mesi del 2024 quando i passeggeri erano stati 4.761. Nel solo mese di febbraio i passeggeri in arrivo e partenza da Foggia sono stati 6.328 contro i 2.206 del febbraio 2024, con un incremento del 187%.





Per l’Aeroporto del Salento di Brindisi, il mese di febbraio si è chiuso con un +10% (176.751 passeggeri rispetto ai 160.747 di febbraio 2024). Ciò ha fatto sì che nei primi due mesi del 2025 il traffico sia passato dai 317.563 passeggeri del 2024 ai 344.723 del primo bimestre di quest’anno con un incremento dell’8,6%. Stessa percentuale di crescita è stata registrata per i passeggeri di linea internazionale che sono stati 40.226 a fronte dei 37.039 dello stesso periodo dello scorso anno.

I passeggeri in arrivo e partenza nell’aeroporto “Karol Wojtyla di Bari” sono stati 424.364, pari al 21,5% in più rispetto ai 349.217 dello stesso mese del 2024. Il traffico di linea nazionale ha registrato un incremento dell’9,8%, mentre la linea internazionale con 188.344 passeggeri ha determinato una crescita del 39,2% rispetto ai 135.339 passeggeri dello scorso anno. Questo ha determinato una crescita nei primi due mesi del 18,3% per il totale traffico passeggeri che si è attestato a 843.955 unità rispetto alle 713.654 dei primi due mesi dello scorso anno.





“A circa due anni dalla presentazione del Piano Strategico – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - i parametri di crescita stimati, pur in una congiuntura geopolitica complessa, sono in linea con quanto previsto dallo stesso. Ringrazio la struttura di pianificazione strategica, il management e l'azionista Regione Puglia per la determinazione con cui stanno perseguendo l’obiettivo di crescita della rete aeroportuale pugliese. Questo risultato - ha concluso Vasile - conferma il ruolo di primo piano dei nostri aeroporti nel panorama nazionale e internazionale”.

