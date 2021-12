Adp, i colori del Natale col volo da Brindisi incrociano le luci di Barcellona

Aeroporti di Puglia e Vueling, la compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airlines Group) mettono sotto l’albero di Natale una rotta speciale per le feste. Dal 19 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, da Brindisi si potrà raggiungere Barcellona, hub internazionale di Vueling, per vivere la magia del Natale e quella di un Capodanno di pura festa.

Saranno quattro i voli operati dall’aeroporto del Salento per Barcellona: domenica 19 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio e lunedì 10 gennaio.

“In vista delle feste natalizie abbiamo deciso con Vueling di regalare questa rotta ‘speciale’ ai pugliesi - ha dichiarato il vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non solo per tutti coloro che vorranno visitare Barcellona e trascorrere qualche giorno alla scoperta della città catalana, ma anche per coloro che faranno rientro nella nostra regione per trascorrere le feste in famiglia".

"Ci auguriamo - ha proseguito Vasile - che questo collegamento ‘natalizio’ per Barcellona, che rafforza la rotta già operata da Ryanair, possa favorire anche l’incoming e far conoscere ogni angolo della Puglia ai Catalani che vorranno godere della magia del nostro natale fra i vicoli addobbati a festa. L’obiettivo per questo Natale di Aeroporti di Puglia e di Vueling - ha concluso Vasile - è restituire, per quel che possiamo, quel calore e quell’incantesimo che la pandemia da tempo ci ha tolto”.

(gelormini@gmail.com)