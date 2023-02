Aeroporti di Puglia, il 2022 anno da record per il traffico

Il 2022 si è chiuso per gli aeroporti pugliesi con numeri che sono andati al di là di ogni aspettativa: oltre 9 milioni di passeggeri (6.190,490 a Bari e 3.058.999 a Brindisi). Complessivamente su Bari e Brindisi, i passeggeri in arrivo e partenza, sono stati 9.249.489, con un incremento del 12,45% rispetto a quanto registrato nel 2019.

Su base annua il traffico di linea nazionale, tra Bari e Brindisi, è cresciuto del +17,06%; quello di linea internazionale ha segnato un +8,12% rispetto al 2019.

L’aeroporto di Bari ha superato un traguardo storico: nel 2022, infatti, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 6.190.490, il +11,91% rispetto al totale 2019. Di questi 3.503.774 (+16,57%) si riferiscono ai voli di linea internazionali.

Eccellente anche il dato di Brindisi dove nel 2022 i passeggeri sono stati 3.058.999, il +13,56% rispetto al 2019. Di questi 2.290.634, cioè il 17,81%, in più rispetto al 2019, si riferiscono ai voli di linea nazionale.

A questi si aggiungono i circa 7.100 passeggeri in arrivo e partenza da Foggia dall’avvio dei voli di linea dal mese di ottobre.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Un dato inaspettato, ma al tempo stesso straordinario. Questi numeri da record, secondo le previsioni, avremmo dovuto raggiungerli nel 2026. Invece siamo andati al di là delle aspettative, grazie al lavoro di tutta la squadra di AdP, della Regione Puglia e all’avvio di nuove rotte. Lavoriamo costantemente per migliorare e accrescere il network delle rotte nazionali e internazionali e per offrire maggiori e migliori servizi ai passeggeri in transito nei nostri aeroporti. E il nostro impegno è stato premiato attraverso il raggiungimento di indici di crescita superiori alla media registrata dal sistema aeroportuale nazionale”.

Nel 2022 negli aeroporti italiani sono transitati 164,6 milioni passeggeri più del doppio del 2021, anno in cui, tra effetti della pandemia e restrizioni alla circolazione, i viaggiatori furono solo 80,7 milioni. Traffico aereo in ripresa dunque con volumi, per il sistema nazionale, pari all’85% di quelli del 2019. Dall’analisi dei dati Assaeroporti (vedi tabella seguente) suddivisi per classi dimensionali in funzione dei flussi pre-pandemia, emerge che, nel 2022 a trainare la ripresa del traffico aereo sono stati gli aeroporti medi e piccoli, molti dei quali hanno superato i livelli del 2019.

Tra questi si segnalano gli scali di Milano Linate Bari, Palermo e Napoli per la fascia tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri; gli aeroporti di Brindisi, Alghero, Olbia e Torino per la categoria tra 1 e 5 milioni di passeggeri; gli scali di Foggia, Bolzano, Trapani, Grosseto, Cuneo, per la classe con meno di 1 milione di passeggeri annui.

Nel contempo il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile, ha commentato l’annuncio del nuovo collegamento, primo in assoluto per la nostra regione, da Bari per la Costa Azzurra: “Per la prima volta si potrà volare dalla Puglia per Nizza”.

Un ulteriore collegamento, quindi, che unisce la Francia, primo mercato perl’incoming, alla Puglia, grazie al vettore low cost easyJet. Due le frequenzesettimanali, il lunedì e il venerdì. I biglietti sono già disponibili sul sito dellacompagnia www.easyjet.com“.

"Questa nuova rotta – ha dichiarato Vasile – insieme a tutte le altre cheannunceremo a breve previste per l’estate 2023, farà sì che la Puglia sia la primameta turistica d’Europa. Da anni sul podio come regina d’Italia, è arrivato il momento di spiccare il volo, e noi faremo di tutto, perché questo accada, a conferma del ruolo strategico dei nostri scali e del territorio pugliese. In questo ambizioso progetto, fondamentale è il ruolo delle compagnie aeree. Con questo nuovo volo, intercettiamo la sempre più crescente domanda di Puglia da parte del mercato francese, non circoscritto alla sola area parigina, che negli ultimi anni è diventato il primo mercato estero per gli arrivi".

"Siamo convinti - ha concluso Vasile - che il nuovo collegamento vada incontro alle esigenze di tutti coloro che chiedevano regolarità discambi fra Puglia e Francia”.

“Con il nuovo volo estivo per Nizza annunciato oggi - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia - siamo davvero felici di ampliare ulteriormente il nostro network di collegamenti internazionali in partenza da Bari. Nizza è da sempretra le mete estive favorite dagli italiani ed è con enorme soddisfazione che da fine giugno inizieremo a operare questo inedito collegamento diretto con la Puglia, per consentire ai nostri clienti pugliesi di visitare Nizza e il sud della Francia, oltre che ainostri clienti francesi di scoprire le bellezze della Puglia”.

