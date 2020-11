PugliaItalia

Venerdì, 13 novembre 2020 - 16:47:00 Agricoltura di precisione, 'Neetra' dona dispositivi Agrismart Al via la campagna “La Puglia non è arida”: Neetra dona dispositivi Agrismart per l’agricoltura di precisione.

L’innovazione tecnologica applicata all’agricoltura di precisione, oggi più che mai rappresenta un elemento essenziale nei sistemi agricoli ecosostenibili e offre le migliori soluzioni per una più corretta ed efficiente gestione del campo e delle produzioni. Reti di sensori sistemati nei campi, algoritmi di big data analysis, “internet delle cose” (IoT), sistemi di posizionamento e app di supporto decisionale, rappresentano le nuove tecnologie con cui potenziare il comparto agricolo in Puglia. In questo ambito, Neetra, azienda barese con oltre 30 anni di esperienza nel broadcasting e applicazioni a Radiofrequenza e Micro-onde per il campo industriale, scientifico e medicale (ISM), ha fatto importanti investimenti per sviluppare un proprio sistema IoT integrato, Agrismart – Managing Cultivation. Neetra, nel rinforzare le proprie iniziative di impegno sociale, ha lanciato l’iniziativa “La Puglia non è arida”, una campagna sociale a sostegno dei parchi naturali e delle aziende di agricoltura sociale in Puglia, al fine di individuare tre organizzazioni, significative dal punto di vista etico e sociale, a ciascuna delle quali donare un sistema Agrismart Si tratta di un sistema basato su una o più centraline di rilevazione -posizionate tramite apposite installazioni - un sistema software di gestione dei dati rilevati ed una connessione dati continua che consente di monitorare da remoto le condizioni del terreno (temperatura, umidità, bagnatura fogliare, radiazione solare, mm di pioggia, numero ore di freddo), in grado di avvertire tempestivamente l’agricoltore della presenza di possibili attacchi patogeni e individuare il momento giusto per irrigare, riducendo di oltre il 45% gli sprechi d’acqua, il consumo energetico e l’utilizzo di fitofarmaci. Smarbox di questo tipo sono già installati presso varie aziende del territorio pugliese, consentendo la valorizzazione dei prodotti delle diverse coltivazioni seguite. Con questa iniziativa, si intende sostenere l’operato delle organizzazioni che saranno selezionate, dotandole di questi sistemi e consentendo loro di agire più positivamente in relazione alle proprie finalità sociali ed ambientali per essere ancora più incisive. È possibile partecipare al bando, inviando le candidature entro il 30 novembre a: www.agrismartiot/domanda2020 Neetra, molto attenta ai temi della sostenibilità, inoltre collabora con le proprie tecnologie anche nella sperimentazione in campo accademico e scientifico insieme all’Università di Bari, vari Istituti di ricerca e il CERN di Ginevra. Per informazioni: https://www.agrismartiot.it/ (gelormini@gmail.com)