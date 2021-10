Agricoltura, FdI Puglia nomima Silletti e attacca Emiliano sul PNRR

Fratelli d'Italia Puglia ha nominato il gen. Giuseppe Silletti responsabile regionale del dipartimento Agricoltura. In una nota diffusa, il commento di Marcello Gemmato, coordinatore regionale: "Un riconoscimento non solo per l'impegno reso in questi anni per risolvere il problema della Xylella, ma anche per il simbolo che il gen. Silletti rappresenta, in Puglia, nella battaglia scientifica contro il batterio che ha devastato l'agricoltura e il paesaggio dal Salento al territorio di Bari".

"Una nomina che si oppone fortemente alle scriteriate teorie e soluzioni proposte nell'ultimo decennio dalla sinistra di Michele Emiliano e da alcuni componenti del M5S che, come tutti ricorderanno, oltre ad abbracciare gli alberi, ad opporsi ai metodi scientifici proposti dallo stesso Silletti, hanno più volte lanciato teorie come "La Xylella può essere inibita con un enzima del latte". Agli auguri di buon lavoro a Silletti di Marcello Gemmato si aggiungono anche quelli del responsabile nazionale del dipartimento, Luca De Carlo.

Intanto, sul fronte parallelo il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, attacca il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul PNRR: "Le opere e la spesa pubblica, in una parola il bene comune, si realizzano se si è capaci e desiderosi di coordinarsi con i diversi livelli istituzionali senza confliggere".

"C'è il rischio - precisa Zullo - che la Puglia ripiombi negli anni bui e tristi della contrapposizione di Emiliano e della Regione al Governo Renzi, solo perché questi aveva scelto come suo interlocutore politico Antonio Decaro e non lui. Emiliano soffre il protagonismo di Decaro che, in quanto Presidente Nazionale dell'ANCI, dialoga con più frequenza e riceve maggiore ascolto con il governo Draghi, ma questa sua sofferenza non può tramutarsi in guerra contro Draghi come avvenuto contro Renzi".

"A noi poco interessa chi sarà titolato a gestire i fondi del PNRR - ribadisce Zullo - a noi interessa che i fondi siano gestiti legittimamente, con economicità, efficienza ed efficacia di spesa e velocità dei tempi della burocrazia. Ho visto in questi mesi Emiliano e tanti elementi di maggioranza pronti nel prospettare eldorado a destra e a manca, con tanti approfittatori, leccandosi i baffi, a dar credito a tali prospettazioni".

"Non può essere così - conclude Zullo - i fondi del PNRR devono seguire direttrici di spesa strategiche e coinvolgenti i territori, senza accentrare il potere di spesa in mani tiranniche, bensì in una filiera democratica che coinvolga i diversi livelli istituzionali".

(gelormini@gmail.com)