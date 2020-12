Agricoltura, nuovi indennizzi per le aree danneggiate da Xylella

Con una nota congiunta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, comunicano che:

“A seguito della declaratoria di calamità, i produttori delle aree danneggiate da Xylella fastidiosa possono richiedere ulteriori indennizzi, per la perdita di produzione olivicola nelle annualità 2018 e 2019. Una buona notizia che si aggiunge a quella dell’erogazione in favore dei Comuni del territorio danneggiato di 68 milioni di euro per compensare i danni delle annualità 2016 e 2017. Segnali concreti a sostegno del mondo dell’agricoltura colpito da questi eventi“.

Gli aiuti saranno concessi come contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato. Si precisa, comunque, che ciascuna azienda può beneficiare dell’aiuto per un periodo non superiore a tre annualità.

L’istruttoria e la successiva erogazione degli aiuti sarà curata da ARIF Puglia, sul cui sito, www.arifpuglia.it è possibile prendere visione degli avvisi pubblici di riferimento.

Le domande devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale regionale EIP all’indirizzo www.pma.regione.puglia.it direttamente dal richiedente o, in alternativa, con l’assistenza di un libero professionista o di un Centro di Assistenza Agricola opportunamente accreditati.

Per la presentazione delle domande di aiuto il portale regionale EIP sarà operativo dal 16.12.2020, sino alle ore 12,00 del 13.01.2021.

Nel contempo, si è anche riunito - in modalità video conferenza - il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, presieduto dall’assessore regionale Agricoltura, Donato Pentassuglia.

“Il tema principale della riunione - ha commentato l’Autorità di Gestione del PSR Puglia, Rosa Fiore, a margine dell’incontro - è stato l’attuazione del nostro programma di investimenti per il mondo rurale e, come tale, l’avanzamento della spesa per l’annualità 2020. Abbiamo, difatti, comunicato al partenariato e ai tecnici della DG Agri dell’Unione europea che, pur procedendo secondo le previsioni, non è stato possibile compensare il ritardo accumulato nell’anno precedente, sia per la ritardata risoluzione dei contenziosi sia per la ridotta capacità di spesa del mondo imprenditoriale, anche per effetto del Covid".

"Il ritardo rispetto al target di spesa N+3 è previsto di circa 86 milioni di euro - ha precisato Fiore - cifra appunto analoga a quella per cui lo scorso anno si è ottenuta una deroga e siamo riusciti a non perdere risorse. In virtù di tali condizioni la Regione Puglia anche quest'anno eserciterà la facoltà offerta dal regolamento di ottenere una deroga sull'N+3 con la prospettiva che, avendo chiuso una volta e per tutte la stagione dei ricorsi, si possa recuperare celermente il tempo perduto".

In seno al CdS sono emersi alcuni elementi positivi. “È stata difatti riconosciuta l'ottima performance della Puglia per le misure agro-ambientali come pure il minimo tasso di errore delle istruttorie completate, a sottolineare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione delle complesse regole imposte dalla normativa nazionale ed europea”.

“Siamo certi - ha concluso - che l’intervento della Regione Puglia potrà essere ulteriormente potenziato grazie ai nuovi fondi messi a disposizione dall’Europa per la transizione al 2021 e 2022 e per il programma Next Generation, pacchetto di interventi per sostenere la ripresa del sistema economico colpito dalla pandemia.”

