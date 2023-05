Alberobello, 'Fuoco. Fiamma Luce Calore' di Mons. Nwachukwu

di Franco Deramo Nell'ambito del ciclo d'incontri TRINITÀ E PENTECOSTE: NUOVA DIMENSIONE, il libro 'FUOCO. FIAMMA LUCE CALORE' di Mons. Fortunatus Nwachukwu edito da AGA - Alberobello (Ba) è stato presentato a Roma nell’Aula Paolo VI dell’Università Lateranense alla presenza del card. Luis Antonio Tagle. AGA 1Guarda la gallery "Accogliamo questo libro a pochi giorni dalla solennità di Pentecoste perché può guidare la nostra riflessione, la nostra preghiera, la nostra missione in qualsiasi momento dell'anno", è stato il messaggio centrale della riflessione fatta dal card. Luis Antonio Tagle per la presentazione del libro di mons. Fortunatus, "Apprezzo molto la profondità e la semplicità con cui l'autore ci apre i testi bibblici. In alcuni momenti mi sono detto: ho già letto questo testo biblico molte volte, ma perché non ho visto quello che Mons. Fortunatus ha indicato? I miei occhi si sono aperti ed anche il mio cuore".

"Il lavoro di studioso non deve essere noioso e freddo", ha aggiunto Tagle, "Può e deve penetrare nel cuore e nelle ossa. Può e deve richiamare luce e calore. Ma non è mons. Fortunatus a realizzare tutto questo, ma il nostro Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tre persone che agiscono insieme come una sola cosa: amore! Così rinasce la Chiesa."

Il cardinale Tagle è Pro-Prefetto della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l'Evangelizzazione e si avvarrà della collaborazione a Segretario proprio di mons. Fortunatus, proveniente da Ginevra in qualità di Osservatore

Con semplicità, ma con tanta forza e stupore, il card. Tagle ha accolto e riproposto la riflessione di mons. Fortunatus come un vero arricchimento alla conoscenza e alla meditazione di un evento che, nella storia della salvezza, ha dato l’avvio alla missione: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc.16, 15-20).

Gli apostoli, con la Madonna, erano in preghiera, nel cenacolo. Gesù Cristo, crocifisso, morto in croce, risorto dopo tre giorni, risalito al Cielo (Ascensione), ritorna - come afferma mons. Fortunatus - con il Padre e lo Spirito Santo.

Di quell’evento, così ne parla la Scrittura: “Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” (Atti degli Apostoli 2,1-4) .

L’incontro è stato condotto dal Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore della Pontificia Università Lateranense: “Era importante presentare questa riflessione, ha esordito. Si tratta di piccole cose, ma sono grandi problemi di natura teologica che nascono nella riflessione biblica. È una ulteriore analisi di Mons. Fortunatus che riesce ad arricchire".

Nel passare la parola al card. Louis Antonio Tagle, pensando alla sua attività presso il Dicastero dell'Evangelizzazione, ha detto: "C'è chi presiede e c'è chi lavora". Il Dicastero, infatti, recentemente profondamente ristrutturato, è il primo e l'unico presieduto dal Santo Padre.

Particolarmente apprezzato l'intervento del Prof. Mons. Antonio Pitta Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense. Egli lo ha così schematizzato.

AGA4