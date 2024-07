Alberobello, volontari plastic free allo 'Sciamn Fest'

Attenzione all’ambiente e ai comportamenti che ne pregiudicano la tutela. I volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, saranno in azione venerdì 26 luglio allo Sciamn Fest di Alberobello, in provincia di Bari, guidati dal referente locale Luca D’Onghia, organizzatore dell’evento. Con uno stand informativo presso Villa Donnaloja, l’associazione ambientalista sensibilizzerà i cittadini e i visitatori sulle tematiche di salvaguardia del territorio e sui gesti da cambiare, ad iniziare dal gettare i mozziconi di sigaretta per terra. In collaborazione con gli organizzatori del Festival e con il patrocinio del Comune, verrà infatti realizzata una raccolta dedicata alle cosiddette “cicche” in apertura del concerto dell’ospite speciale della serata: la cantante Serena Brancale.

I mozziconi di sigaretta sono una tipologia di rifiuti, spesso ignorata ma con un notevole impatto sull’ambiente. Si stima che ogni anno in Italia ne vengano dispersi oltre 14 miliardi: ogni cicca contiene 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene. Scambiati per cibo, i mozziconi vengono inghiottiti dagli animali che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Pervadono spiagge e strade: si stima che il 65% dei fumatori abbia la cattiva abitudine di non smaltirli correttamente.

“La pulizia ambientale prenderà avvio alle ore 18 e punterà a far comprendere quanti rifiuti si annidano attorno a noi – dichiara Silvana Ferrante, referente regionale Plastic Free Onlus – L’evento è aperto a tutti: chi dispone di guanti antitaglio, pinze raccogli rifiuti e maglietta Plastic Free venga ben equipaggiato, altrimenti forniremo in loco il necessario per la raccolta. La richiesta, per motivi assicurativi, è di iscriversi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it alla pagina eventi”.