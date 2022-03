Alessandro Gassmann, dona 200 alberi per Taranto

Un progetto che abbraccia la tutela dell’ambiente e che, per la sua tappa pugliese, si allarga al sociale e alla voglia di offrire nuove possibilità. Così come anticipato da Lorenzo Laporta, scrittore tarantino e curatore del suo libro "Io e i Green Heroes", Alessandro Gassmann sarà a Taranto venerdì 25 marzo per donare alla città 200 alberi.

Copertina libro Io e i green HeroesGuarda la gallery

Tutti i proventi del volume sono utilizzati per l’acquisto di alberi solidali e in riva allo Jonio questa donazione assumerà un carattere speciale. Destinataria è l’associazione di volontariato “Noi & Voi Onlus”, che ha scelto di effettuare la piantumazione negli spazi all’aperto di pertinenza della casa circondariale “Carmelo Magli”.

Un messaggio forte, che concretizza l’obiettivo del libro scritto da Gassmann con Roberto Bragalone e curato da Laporta: promuovere la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica, attraverso il racconto dei #GreenHeroes. Uomini e donne che dimostrano come sia possibile creare valore e lavoro prendendosi cura del posto in cui si vive. E in questa parte di Puglia l’unione di più obiettivi sociali rende particolarmente significativo il progetto dell’attore e regista. Infatti saranno gli stessi detenuti a curare e ad occuparsi delle nuove piante, per la maggior parte ulivi. Gassmann ha scelto 100 realtà in Italia a cui donare i frutti del suo libro. Dopo Roma, sua città natale, ha voluto Taranto.

taranto 4752Guarda la gallery

L’intera giornata è organizzata da Lorenzo Laporta e vede la partecipazione di Ortofrutteto Solidale Diffuso, Kyoto Club e Azzero Co2 (tra gli eroi «verdi» raccontati da Gassmann). Hanno collaborato la direzione della casa circondariale di Taranto, don Antonio Panico (vicario episcopale per la società e la custodia del creato), Noi & Voi Onlus, Regione Puglia. Inoltre, Mondadori Bookstore Taranto e Teatro comunale Fusco. Partner: Centrale del latte Puglia, Manu Bracelets & more, Lome Super Fruit – Masseria Frutti Rossi, succhi e spremute a base di melagrana coltivata in un’ottica di ecosostenibilità.

Nel pomeriggio Alessandro Gassmann presenterà il suo libro «Io e i Green Heroes – perché ho deciso di pensare verde» nel Teatro comunale Fusco di Taranto in via Giovinazzi 49 alle ore 17:00 (ingresso dalle ore 16:30). Questo appuntamento è promosso da Mondadori Bookstore Taranto. A dialogare con l’autore ci saranno Lorenzo Laporta, don Antonio Panico e Annalisa Corrado di Kyoto Club, co-ideatrice del progetto #GreenHeroes.

gasmannGuarda la gallery

Info ingressi. L’evento è aperto al pubblico con ingresso prioritario riservato ai possessori di ticket rilasciato al momento dell’acquisto del libro, già disponibile, presso il Mondadori Bookstore di via De Cesare 35 a Taranto. Per ogni copia venduta verrà consegnato un ticket numerato che indica il proprio turno in occasione del “firma-copie” con Gassmann dopo la presentazione. Una volta terminati gli ingressi prioritari, fino ad esaurimento dei posti disponibili, verrà consentito l’accesso al Teatro anche a chi non è in possesso di ticket. Obbligatorio il possesso di Green Pass e indossare mascherina ffp2, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Per info: 099 459 1661.

“Grazie: è ciò che sento di dire a un grande attore come Alessandro Gassmann - ha dichiarata il presidente dela Regione Puglia, Michele Emiliano - un artista, legato alla nostra terra, che ha deciso di investire parte del ricavato del suo progetto editoriale nel nostro sogno comune di rilanciare e riqualificare una città straordinaria come Taranto. Non è solo un atto di estrema generosità, ma un gesto simbolico che significa prendersi cura di un luogo, di una comunità, delle persone, del paesaggio e dell’ambiente circostante. Sono ben 200 alberi solidali quelli che verranno donati da Gassmann, autore di “Io e i Green Heroes", testo curato dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta".

"Un libro che parla di ecologia, di ambiente, di salute e lavoro - ha proseguito Emiliano - princìpi irrinunciabili per il futuro dei nostri luoghi, specialmente per Taranto. Esiste un’alternativa e un'idea di un domani migliore: lo stiamo costruendo pezzo per pezzo, partendo proprio dall’ambiente. Grazie infinite a coloro che tutti giorni danno un contributo, grazie all’associazione di volontariato "Noi & Voi Onlus”, coinvolta in questo bel progetto di inclusione sociale per i detenuti che si occuperanno della cura dei nuovi alberi. Grazie di cuore da tutta la nostra Regione”.

(gelormini@gmail.com)