Alla 'Lucente' il Premio Legalità e Profitto Economy-NSA Award 2024

La Lucente SpA di Bari, tra le principali realtà in Italia nel settore del cleaning e del facility management, ha ricevuto in Senato il premio “Legalità e Profitto Economy-NSA Award2024”; il riconoscimento nazionale è stato assegnato a 100 piccole e medie imprese selezionate tra le oltre 12.000 che hanno ottenuto il rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza.

La Lucente - con fatturato 2023 pari a 47,8 milioni di euro, in crescita del 4% circa rispetto all’anno precedente - si è saputa distinguere, secondo la motivazione della giuria, come impresa profittevole, solida e in piena conformità con le normative dello Stato italiano.

“Il premio ‘Legalità e Profitto” riconosce una modalità di fare impresa trasparente e affidabile, che pone al centro i temi della responsabilità sociale d’impresa, dell’etica e della legalità", ha dichiarato Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA,, ritirando il premio alla cerimonia tenutasi in Senato a Roma.

“Un premio - ha aggiunto Volpe - che riceviamo soprattutto grazie all’impegno di chi lavora con noi, dai dipendenti all’intera filiera di fornitori che scegliamo con cura. Operare nel rispetto delle norme, realizzando profitto è la sfida più grande che gli imprenditori sono chiamati a vincere per contribuire alla crescita dei mercati e dei territori in cui agiscono”.

Il premio “Legalità e Profitto Economy-NSA Award 2024”, giunto alla terza edizione, è promosso da Economy Group, società editrice della testata Economy, e da NSA - la principale società autorizzata di mediazione creditizia italiana con RSM, società di revisione e certificazione contabile - con la partnership dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e il patrocinio del Senato della Repubblica.

Nata a Bari nel 1922, La Lucente SpA è la più longeva società oltre che tra le realtà leader in Italia nel settore del cleaning e del facility management. Con 47,8 milioni di euro di fatturato nel 2023 e oltre 2.000 persone impegnate sull'intero territorio nazionale, offre i propri servizi a clienti pubblici e privati in circa 1.000 comuni italiani. Nel 2022 è stata inserita nel ‘Registro dei marchi storici di interesse nazionale’ istituito dal MISE.

La società ha recentemente intrapreso un percorso di respiro europeo, divenendo membro del consorzio europeo ECS - European Customer Synergy, realtà paneuropea, con sede a Bruxelles, che fornisce soluzioni integrate e una suite completa di servizi di facility management, mettendo in rete le più referenziate società di settore in tutta l’Unione Europea. Sul fronte ambientale, La Lucente è stata inserita tra le 100 aziende italiane ‘TOP’ nell’ambito della terza edizione del ‘Sustainability Award’, promosso da Kon Group ed Elite.

