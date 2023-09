Alla tarantina Teleperformance il Premio IXL di Confindustria

Teleperformance Italia è tra le aziende vincitrici della XIII edizione del premio Imprese per Innovazione ‘IxI’ di Confindustria, realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Audi, con il sostegno de Il Sole 24 Ore e Fondimpresa, con il contributo di Prima Sole Components e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI).

Teleperformance Italia – che si occupa di customer service, servizi a supporto del business, servizi digitali e business process organisation impiegando a Taranto circa 2.000 persone – ha convinto la giuria raccontando il profondo percorso di innovazione dell’organizzazione aziendale e gli investimenti nelle nuove tecnologie che stanno caratterizzando gli ultimi anni della sua storia.

Bilancioni Pisa GilibertiGuarda la gallery

“Abbiamo raccontato – spiega il CEO di Teleperformance Italia, Diego Pisa – tutte le iniziative che abbiamo avviato in azienda, dai progetti di inclusione a quelli per le pari opportunità fino al sostegno psicologico, per trasformare quello che era un call center tradizionale in una comunità di persone che offre ai propri clienti servizi innovativi. Il nostro processo di innovazione non è stato solo interno, ma si è anche rivolto al territorio, a Taranto, alle sue istituzioni e si è concretizzato in tanti progetti per il terzo settore. Infine, abbiamo cominciato a investire nelle nuove tecnologie per offrire nuove soluzioni ai nostri clienti e siamo diventati attrattori di giovani talenti digitali che ci stanno aiutando a sviluppare le soluzioni del futuro per il nostro settore”.

La premiazione si è tenuta a Roma, nella sede di Confindustria nazionale, alla presenza del vicepresidente con delega a Ricerca e Sviluppo dell’associazione degli industriali, Francesco De Santis, e della vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri.

Il premio Imprese per Innovazione è un riconoscimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione dell’organizzazione e della cultura aziendale, oltre che dei prodotti e servizi. È anche il primo riconoscimento sull’innovazione in Europa ad aver adottato i parametri dell'European Foundationfor Quality Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale.

(gelormini@gmail.com)