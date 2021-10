Alta Velocità Ancora-Bari, il Governo approva l'odg Rospi

Il deputato di Coraggio Italia Gianluca Rospi, a poche ore dalla decisione dell’esecutivo Draghi di velocizzare sul fronte dell’ammodernamento ferroviario la dorsale adriatica, ha commentato la buona notizia.

“Grazie all’approvazione del mio ordine del giorno al decreto Infrastrutture, avvenuta alla Camera, il Governo si è impegnato a destinare una parte delle risorse del Contratto di Programma 2017-2021, già attribuite a Rete Ferroviaria Italiana, per il progetto di fattibilità tecnico economica per estendere l’Alta Velocità sull’asse adriatico fino a Bari”.

“A oggi, nel settore trasporti - ha spiegato Rospi - una delle priorità a livello europeo è quella di assicurare la continuità dei corridoi, eliminando i colli di bottiglia esistenti e realizzando i collegamenti mancanti, come l’estensione del corridoio Ten-T da Ancona al Salento. Il rilancio del Mezzogiorno deve passare anche attraverso l'attuazione di un concreto e organico piano infrastrutturale e della logistica, che possa implementare lo sviluppo dell'area mediterranea e accelerare la ripartenza economica post-pandemica. Sulla fondamentale direttrice adriatica sono già previsti alcuni interventi infrastrutturali e tecnologici, finalizzati alla velocizzazione della linea ferrata, ai quali si sommano gli interventi di raddoppio della tratta Termoli-Lesina e l'upgrading prestazionale merci per il transito di container high-cube.

"Questo purtroppo non basta - ha sottolineato Gianluca Rospi - occorre allungare il corridoio dell’Alta Velocità sull’Adriatico fino a Lecce, come suggerito anche nella mia risoluzione in discussione in Commissione Trasporti. È fondamentale portare a termine il lavoro di modernizzazione della rete ferroviaria soprattutto nel sud Italia e il completamento dei corridoi Ten-T con il resto del Vecchio Continente, in modo da poter collegare efficacemente l'Europa centrale con i porti del Meridione”.

L’onorevole Gianluca Rospi, 42 anni, deputato e vicepresidente del gruppo Coraggio Italia alla Camera dei Deputati, è ingegnere, dottore di ricerca in architettura, costruzione e strutture. Autore e relatore del ‘Decreto Genova’, è stato in passato presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Matera.

