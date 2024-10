Altamura, BPPB: 'Il disagio giovanile: benessere mentale e prevenzione'

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, attenta ai temi del benessere giovanile e della salute mentale, ha promosso un incontro dal titolo “Il disagio giovanile: benessere mentale e prevenzione” presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura, in collaborazione con la Fondazione Progetto Itaca. L’evento ha affrontato un tema di grande rilevanza sociale e culturale, raccogliendo l’attenzione e l’interesse di studenti e docenti.





In un contesto in cui i giovani affrontano sfide legate all’ansia, alla depressione e ad altre problematiche psicologiche, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare e informare sui temi della salute mentale e sull’importanza della prevenzione. Esperti in ambito sanitario hanno condiviso competenze e esperienze, offrendo spunti di riflessione e strategie pratiche per il riconoscimento e la gestione di tali difficoltà.

“L’incontro ha rappresentato un passo significativo verso la sensibilizzazione sul disagio giovanile - ha dichiarato Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione BPPB. È nostro dovere promuovere il benessere mentale e fornire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide della società contemporanea.”





La Fondazione Progetto Itaca è attiva, a livello nazionale, nella creazione di programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per persone affette da disturbi della salute mentale e le loro famiglie, lavorando per migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione sociale.

“La collaborazione con la Fondazione Progetto Itaca rappresenta un passo importante nella nostra missione di sostenere il benessere mentale dei giovani – ha sottolineato Leonardo Patroni Griffi, Presidente BPPB. È fondamentale offrire loro strumenti e risorse per affrontare le sfide di oggi, e continueremo a lavorare per garantire spazi di dialogo e supporto.”





Questo incontro ha incoraggiato i ragazzi a condividere le proprie esperienze e a confrontarsi su temi spesso trascurati. "La Banca Popolare Puglia e Basilicata con il suo impegno costante e le sue iniziative a sostegno di Progetto Itaca contribuisce a contrastare lo stigma e il pregiudizio sulla malattia mentale e su coloro che ne soffrono e favorisce, con grande lungimiranza, un profondo cambiamento culturale rivolto alla società tutta”, aggiunge Felicia Giagnotti Presidente Fondazione Progetto Itaca e Vicepresidente Progetto Itaca Bari.

