Altamura, prolungata la mostra 'Modigliani Experience'

La mostra Modigliani, l’artista italiano. Multimedia Experience viene eccezionalmente prorogata fino al 30 gennaio 2022: a Palazzo Baldassarre di Altamura continua ancora il viaggio nell’appassionante mondo di uno dei più grandi artisti del XX Secolo.

Il Comune di Altamura in accordo con l’Istituto Amedeo Modigliani ha deciso di prolungare l’evento per altre due settimane, visto il grande successo di pubblico,nonostante il difficile periodo che il nostro Paese sta attraversando per via della pandemia da Covid-19.

Vista la grande richiesta, soprattutto dal mondo della scuola e grazie alla forte attività che il Comune ha fatto nei confronti della cittadinanza, la mostra sarà fruibile ancora per tutto il mese di gennaio, fino a Domenica 30, sempre nel rispetto delle regole anti Covid.

“In un momento come questo il genere umano continua a combattere contro il disgregamento, l’arte e la cultura sono un baluardo - ha dichiarato Luciano Renzi Presidente dell’Istituto Amedeo Modigliani - la grande affluenza di pubblico alla mostra di Modigliani ad Altamura induce a ben sperare che, presto usciti da questo terribile periodo, si possa auspicare una totale rinascita e ripresa”.

