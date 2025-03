Ambiente, Feudi Torrebella: dal giardino dei frutti antichi ai primi 'tetti verdi'

Tappa strategica nel percorso della Transizione ecologica in Puglia. Data prescelta l'8 marzo, a partire dalle 10.30, presso il cantiere del complesso 'Feudi Torrebella’, per la messa a dimora del 'Giardino dei frutti antichi' e per la presentazione dei primi 'Tetti verdi’ su immobili privati a Bari.

I 'tetti verdi' sono stati introdotti dal regolamento edilizio approvato dal Consiglio comunale di Bari nel marzo 2022; la norma impone, a chi avvia la costruzione di nuovi immobili, la realizzazione di tetti con manto erboso o altro materiale vegetale per una superficie minima del 50%, per contribuire alla resilienza urbana ai cambiamenti climatici, alla riduzione dell'isola di calore a livello urbano e all’isolamento termico degli immobili.





Il 'giardino dei frutti antichi' è uno spazio verde condiviso pensato per la socializzazione dei condòmini del complesso residenziale, composto da alberi da frutto tipici pugliesi e alberi a rischio estinzione; con la sua messa a dimora si vuole contribuire in modo attivo alla conservazione della biodiversità del territorio barese.





Interverranno Francesco Gervasi, broker dell’agenzia Remax Acquachiara e Nicola Lacarra, ingegnere developer del progetto ‘Feudi Torrebella’.

(gelormini@gmail.com)