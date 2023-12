Ambiente e sicurezza sul lavoro: il bilancio di Princes Industrie Alimentari

Princes Industrie Alimentari, società che gestisce il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, ha chiuso la stagione del pomodoro 2023 raggiungendo importanti risultati nel proprio percorso di sostenibilità e sul fronte della sicurezza sul lavoro.

All’avvio della stagione 2023, Princes Industrie Alimentari ha installato un nuovo sistema di evaporazione, che ha permesso di risparmiare oltre 800.000 metri cubi di gas nei processi di lavorazione dei pomodori e di evitare l’emissione di 1.580 tonnellate di CO2 equivalente.

Per le attività della campagna 2023, l’impresaha inoltre sfruttato l’elettricità generata mediante il proprio impianto di cogenerazione COGEN, per un ammontare di 1.4 milioni di kWh, che corrisponde al fabbisogno di 518 famiglie italiane 1, consolidando il proprio percorso di autonomia energetica avviato già grazie all’impianto fotovoltaico presso la sede di Foggia.

In ottica di economia circolare, Princes Industrie Alimentari ha conferito il 100% delle bucce e dei semi di pomodoro per la produzione di Biogas e prodotti zootecnici e destinato il 100% di terra, pietre e sabbia per la coltivazione, per la rigenerazione e il ripristino dei terreni, in linea con la vocazione circolare del Gruppo.

In ambito della sicurezza sul posto di lavoro, Princes Industrie Alimentari ha sempre investito per garantire ai propri dipendenti il massimo degli standard di protezione. Quest’anno le iniziative messe in atto, insieme all’intensa attività di formazione dedicata alle proprie persone e collaboratori delle ditte esterne hanno consentito di ridurre di circa 52 punti percentuali l’indice di frequenza degli infortuni, rispetto allo scorso anno e di diminuirlo drasticamente del 93% rispetto al 2012 (anno dell’arrivo di Princes inItalia).

“La season 2023 è stata sfidante, a causa delle conseguenze dei numerosi eventi climatici avversi e della congiuntura economica che hanno influenzato il ritmo della produzione e delle attività nei campi", ha commentato Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato diPrinces Industrie Alimentari, "Nonostante ciò, siamo riusciti a mantenere gli impegni intrapresi sul fronte della sostenibilità ambientale e volti a garantire sicurezza e rispetto dei diritti dei lavoratori, grazie agli investimenti che da oltre dieci anni dedichiamo al nostro stabilimento.”

Princes Industrie Alimentari - Princes Industrie Alimentari (PIA) è una società italiana leader in Europa nella lavorazione del pomodoro, costituita nel 2012 e con sedea Foggia. PIA impiega oltre 500 lavoratori durante tutto l’anno; il personale coinvolto nelle attività supera le 1600 unità al culmine dellacampagna del pomodoro. PIA fa parte del gruppo internazionale Princes, leader europeo nel settore del food&beverage. In Princeslavorano 7.000 persone distribuite in 14 siti produttivi distribuiti principalmente in Europa.

