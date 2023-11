Amministrative a Bari: il PD non ha bisogno di caminetti

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Promessa Democratica Bari sulle prossime amministrative nel capoluogo pugliese e sulla ricerca del candidato Sindaco del centrosinistra. (ndr)

Non di caminetti ha bisogno il PD barese per definire la sua proposta sulla candidatura a sindaco, non di fughe in avanti, di ultimatum ed esibizioni muscolari ha bisogno la coalizione per procedere unitariamente verso un confronto elettorale che non sarà facile.

Gli ultimi giorni di documenti e iniziative pubbliche, interventi, interviste e dichiarazioni ai media hanno spesso riproposto l’idea che la scelta del candidato sia una sorta di prova di forza o di concorso di bellezza, un’arena dove la scelta primarie sì/primarie no diventa una questione identitaria, una occasione per regolare vecchi conti o per aprirne di nuovi. Al tempo stesso si è come appannato il buon lavoro svolto dal “tavolo” nel suo insieme e dalle diverse forze politiche per definire le linee programmatiche su cui impegnare i candidati e chiedere il consenso ai cittadini.

Nel PD registriamo come questa fase “nervosa” abbia prodotto la paralisi dell’iniziativa politica e dell’operatività positivamente riattivate nei mesi scorsi dalla nuova segreteria cittadina. I circoli sono restati tagliati fuori dalla discussione sulle amministrative, e stentata è la mobilitazione in città a sostegno delle grandi campagne politiche lanciate dalla segreteria nazionale, a cominciare dal conflitto che insanguina Israele e la Palestina, con la condanna delle azioni terroristiche di Hamas e la richiesta ad Israele di un cessate il fuoco umanitario nella striscia di Gaza, e proseguendo con la drammatica situazione economica determinata dall’incessante aumento dei prezzi e che sarà acuita dalla Legge Finanziaria.

Occorre cambiare passo al più presto. Il passaggio, obiettivamente impervio, della scelta del candidato deve essere affrontato definendo prima di tutto dei criteri politici: unità della coalizione, piena dignità tra i partecipanti, assunzione piena dell’eredità politica dei vent’anni di amministrazioni del centrosinistra e investimento ideale per l’apertura di un nuovo ciclo di governo, a partire dalla rapida adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale che metta a sistema i grandi investimenti infrastrutturali in arrivo sulla città in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale. E con un occhio al ruolo della città come centro di una vasta area metropolitana.

Questo percorso riguarda in primo luogo il PD. La questione è eminentemente politica, non regolamentare. Ci sono tutte le condizioni per arrivare a indicare, sulla base dei criteri sopra accennati (e ben ritrovabili negli interventi della segreteria nazionale sulla situazione di Bari) una e una sola candidatura PD da sottoporre, al pari di altre, al vaglio degli alleati.

Anche in quella sede l’obiettivo dovrà essere quello della scelta condivisa. È un obiettivo possibile. Soprattutto giusto. Raggiungerlo è possibile. Se non fosse possibile raggiungerlo, ma lo si fosse perseguito con questo spirito, anche le primarie avrebbero un carattere unitario e non divisivo.

Bari, 6 novembre 2023

Luca Castellano (Direzione cittadina Pd Bari)

Luigi Quaranta (Segreteria cittadina Pd Bari)

Anna Rossiello (Assemblea cittadina Pd Bari)

Laura Rubino (Assemblea cittadina Pd Bari)

Umberto Stravolo (Assemblea cittadina Pd Bari)