Amministrative Barletta, la lista 'CON' si presenta alla città

La lista 'Con Barlettaì si presenta alla Città per le Amministrative di giugno 2022. All'evento hanno partecipato il presidente Michele Emiliano, il capogruppo in Consiglio Regionale ?CON E', Giuseppe Tupputi e il Consigliere regionale Alessandro Leoci. La serata è stata condotta e moderata da Imma Ceci.

Emiliano Tupputi LeociGuarda la gallery

"Esperienza, capacità, entusiasmo e determinazione. Sono gli elementi che ho richiesto e ricercato nella scelta dei candidati della lista Con Barletta - ha detto Tupputi - e ho avuto la conferma di aver ottenuto il risultato sperato".

"I 32 candidati al Consiglio Comunale di Barletta per le Amministrative del 12 giugno prossimo, presentatisi alla città - ha sottolineato - rappresentano la sintesi perfetta dei requisiti essenziali che fanno di uomini, donne, ragazzi e ragazze, amministratori capaci e attenti alle istanze del territorio".

"In qualità di capogruppo di 'Con Emiliano' in Consiglio Regionale, nonché di coordinatore provinciale per la Bat - ha continuato Tupputi - ho voluto ringraziare la presenza di ciascuno di loro e dei tanti tantissimi amici sostenitori che hanno gremito la sala del comitato in via Roma, 37. Una conferma del grande sostegno che il gruppo sta riscuotendo ovunque decida di formare una propria compagine".

Elenco Candidati Con BarlettaGuarda la gallery

"Una civica che ha dimostrato la sua portata nelle Regionali del 2020 - ha sottolineato Giuseppe Tupputi - risultando la seconda lista più votata della coalizione a sostegno del Presidente Michele Emiliano, ed è per questo che lo stesso governatore, nonostante i molteplici appuntamenti della sua agenda, non ha voluto mancare all’evento barlettano per un saluto alla città e ai cittadini".

"Ringrazio anche il collega Alessandro Leoci che, insieme con me sul palco, ha illustrato l’impegno del gruppo regionale di Con e i molteplici atti consiliari e di indirizzo alla Giunta che portano la nostra firma in temi di inclusione sociale, agricoltura, efficientamento energetico, disturbi alimentari, turismo accessibile".

presentazione con barlettaGuarda la gallery

"Attraverso il racconto della nostra esperienza in regione - ha ribadito Tupputi - abbiamo inteso veicolare un messaggio importante rivolto ai giovani, ma soprattutto a chi è alla sua prima esperienza da candidato consigliere. L’obiettivo che deve spingere ciascuno di loro è, infatti, la voglia di essere protagonisti di idee e progetti rivolti alla comunità e che guardino al miglioramento della qualità della vita.

"Il noviziato non deve far paur,a ma al contrario deve essere punto di forza per agire attraverso la spinta dell’entusiasmo e della voglia di cambiamento. In bocca al lupo alla squadra di CON BARLETTA - ha concluso Tupputi - che guardando all’esperienza regionale, possa risultare determinante nella composizione della prossima amministrazione cittadina. Noi ci crediamo!"

(gelormini@gmail.com)