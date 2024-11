ANCE Bari e BAT, 6 Cantieri a Impatto Sostenibile livello 'argento'

Sono sei i cantieri delle imprese associate di ANCE Bari e BAT che hanno ricevuto dal presidente Nicola Bonerba riconoscimento e logo ‘Cantiere Impatto Sostenibile’ per l’impegno concreto nel rispettare gli otto principi del Codice di Condotta ideato da Assimprendil ANCE.

I riconoscimenti sono stati consegnati durante ‘CISiamo. Il codice di condotta per l’edilizia ESG compliant’, l’evento organizzato da ANCE Bari e BAT durante lo Smart Building Levante di Bari, ai responsabili ‘Cantiere Impatto Sostenibile’ delle imprese Coebo, Costruzioni Santoro, Mast e Primos per cantieri su Bari e a Gadaleta Building e Petruzzella Costruzioni per cantieri su Molfetta.



Nicola Bonerba Nicola Bonerba

"È una giornata che segna una svolta nel percorso di evoluzione del comparto edile nel nostro territorio verso pratiche sempre più sostenibili - ha dichiarato il presidente di ANCE Bari e BAT Nicola Bonerba -i cantieri che oggi hanno ricevuto l'attestazione ‘CIS’ dimostrano come l’impegno verso ambiente, sicurezza, dignità del lavoro e comunità non rappresenta un peso ma, piuttosto, un’opportunità che porta benefici a tutti: ecosistema, lavoratori, territori e imprese edili stesse. Il simbolo ‘CIS’ non è una semplice etichetta, ma la testimonianza di una cultura d’impresa che dobbiamo diffondere in quante più aziende possibile e presso i committenti che ci affidano la costruzione del futuro. Come Ance Bari e BAT siamo orgogliosi di essere tra i primi ambasciatori di un nuovo modo di costruire, fatto di sostenibilità, trasparenza, rispetto e innovazione”.

Nel corso dell’evento, a parlare dei benefici derivanti da un approccio strategico alla sostenibilità in edilizia è stato il professore di Management e Tecnologia presso l’Università Bocconi Francesco Perrini, mentre Giovanni Deleo, vicepresidente di ANCE Assimpredil, ha spiegato la genesi e lo sviluppo del progetto ‘CIS’, fiore all’occhiello dell’associazione milanese.



Umberto Berardi Umberto Berardi

Alla tavola rotonda hanno portato i propri contributi il professore di ‘Building Science’ presso la Toronto Metropolitan University e di ‘Fisica applicata all’ambiente’ al Politecnico di Bari Umberto Berardi, il consigliere delegato al paesaggio, urbanistica, pianificazione territoriale e assetto della Regione Puglia Stefano Lacatena, il presidente della Fondazione Gianfranco Dioguardi Francesco Maggiore e lo specialista per l’innovazione di Intesa San Paolo per la direzione regionale di Puglia, Basilicata e Molise Michele Venezia.

I sei cantieri, valutati dal Comitato di vigilanza e monitoraggio ‘CIS’, hanno conseguito l’attestazione di Cantiere Impatto Sostenibile di livello ‘argento’, avendo realizzato il primo obiettivo per ciascuno degli otto impegni previsti dal codice di condotta ‘CIS’: sostenibilità, decarbonizzazione, tutela dell’ambiente, legalità, dignità del lavoro, sicurezza sul lavoro, impegno sociale sul territorio e catena di fornitura sostenibile. Nel concreto, dunque, le sei imprese hanno: deliberato con atto societario di aderire al codice, nominato un responsabile aziendale del Cantiere Impatto Sostenibile; rafforzato il piano formativo delle maestranze del cantiere sul rispetto e la tutela dell’ambiente; formato il personale aziendale sulla ‘legge 231’ sulla responsabilità penale dell’impresa; dato evidenza dell’iscrizione delle proprie maestranze alla Cassa Edile di Bari e del regolare versamento dei contributi; adottato azioni utili alla gestione in sicurezza del lavoro in cantiere; ridotto i comportamenti che possano arrecare disturbo a cittadini, amministrazioni locale e committenti; informato i propri fornitori di aver aderito al programma ‘CIS’ specificando gli impegni sottoscritti nel manifesto.



Stefano Lacatena Stefano Lacatena

Conseguito il livello ‘argento’, le imprese potranno impegnarsi per conseguire i livelli ‘oro’ e ‘platino’ per i loro cantieri, realizzando gli ulteriori e più sfidanti obiettivi previsti dal codice di condotta. A tutte le altre imprese dell’associazione, invece, è stato lanciato l’invito a cimentarsi con questo percorso virtuoso e non più differibile.

Il logo ‘Cantiere Impatto Sostenibile’ non è una nuova certificazione, bensì un simbolo distintivo che sottolinea l’adozione volontaria, consapevole e responsabile di azioni concrete per la sostenibilità; un riconoscimento che ANCE Bari e BAT - la prima territoriale italiana dell’associazione nazionale dei costruttori edili a condividere (nel giugno 2023) l’iniziativa ideata da ANCE Assimpredil (Milano-Lodi-Monza-Brianza) - ha iniziato oggi a conferire ai cantieri delle proprie imprese associate.

