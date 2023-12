ANCE Lecce, Mario Maggio è il nuovo Presidente Gruppo Giovani

Il Consiglio di Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori Edili ANCE Lecce ha eletto presidente all’unanimità per il quadriennio 2023-2027 Mario Maggio. L’Assemblea del Gruppo ha eletto anche i cinque membri del Consiglio di presidenza.

Classe 1996, imprenditore di seconda generazione, Mario Maggio è rappresentante legale della M.G.M. Srl, di Santa Cesarea Terme. Laureato in ingegneria gestionale, fin da subito ha intrapreso il percorso lavorativo nell’impresa di famiglia. Una realtà dinamica, impegnata su tutto il territorio nazionale, con un’attività diversificata in più settori merceologici. Sempre all’avanguardia nella costruzione di qualsiasi opera nell’edilizia, grazie anche alla scelta di criteri, tecniche e tecnologie da impiegare e all’introduzione di nuovi sistemi di controllo e gestione delle commesse. La sua nomina rappresenta un passo significativo per il futuro del settore edile nella nostra provincia e nella nostra regione.

“Ringrazio i colleghi del gruppo giovani per la fiducia accordatami – ha detto il neopresidente - la presidenza sarà un impegno importante e, per questo, lavorerò costantemente per interpretare e promuovere gli interessi dei giovani nel nostro settore e nella comunità e, allo stesso tempo, per diffondere la passione per la mia professione. Sono certo che con la guida del presidente di ANCE Lecce e del Consiglio senior potremo fare grandi cose. Collaboreremo con le istituzioni locali, le altre organizzazioni e tutti gli stakeholder per contribuire al progresso e alla sostenibilità del nostro settore”.

“Rivolgo a Mario Maggio un sentito in bocca al lupo per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro - ha affermato Valentino Nicolì, presidente ANCE Lecce - la chiave per continuare ad essere protagonisti dei cambiamenti innovativi e tecnologici è una qualità tipica delle nuove generazioni e, soprattutto, dei giovani imprenditori edili, che mentre vivono il presente hanno lo sguardo già rivolto al domani. Loro sono il futuro dell’edilizia e hanno una grande responsabilità: ereditano l’attività dei costruttori di ieri e di oggi che con coraggio dovranno far crescere per contribuire allo sviluppo non solo del nostro territorio, ma anche dell’intero Paese”.

“L’attività della mia squadra sarà improntata su alcuni punti sui quali ci siamo confrontati e che riteniamo prioritari - ha aggiunto il presidente: lavoreremo, infatti, per stimolare la crescita delle imprese, favorendo, se possibile, il passaggio generazionale. In quest’ottica, ascolteremo i giovani colleghi, mettendo a disposizione competenze ed esperienze. Avvertiamo, infine, la responsabilità di contribuire concretamente con proposte e soluzioni ai tavoli in cui ANCE Lecce riterrà di coinvolgerci”.

Il presidente Mario Maggio sarà affiancato dalla vicepresidente Chiara Montedoro – La Meridionale Costruzioni Srl e dalla squadra dei Consiglieri: Nicoletta Delle Donne - Edilcos srl; Stefano Franco - Franco srl; Sara Nicolì - Nicolì SpA e Federico Perrotta - Perrotta srl.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di ANCE Lecce riunisce imprenditori, figli di imprenditori e dirigenti di aziende iscritte all’Associazione, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Tra gli scopi principali del Gruppo c’è quello di promuovere e sviluppare la formazione culturale dei giovani imprenditori, nella consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell’impresa e di approfondire la conoscenza delle tematiche economiche, politiche, sociali e aziendali.

