Andria, a Hitlocator dell'ITS Jannuzzi il premio Impresa 5.0

ABB annuncia l’assegnazione del premio ABB Impresa 5.0 alla mini impresa Hitlocator in occasione dei Campionati di Imprenditorialità 2024 organizzati da Junior Achievement Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La mini impresa HitLocator - formata da studenti della classe 5^D dell’Istituto Tecnico Jannuzzi di Andria - ha presentato un progetto, sostenuto anche da un prototipo funzionante, per la realizzazione di un casco di sicurezza con funzioni di localizzazione e rilevamento degli urti utili in caso di incidente.

Il casco, in caso di emergenza, invia immediatamente notifiche ai responsabili della sicurezza, fornendo dettagli precisi sulla posizione del lavoratore nel cantiere grazie al sistema GPS ad alta precisione. Inoltre, è in grado di valutare l'intensità dell'urto e trasmettere informazioni dettagliate, facilitando la valutazione dell'incidente. Compatibile con diverse app mobili e sistemi di gestione della sicurezza, offre una vasta gamma di funzionalità per monitorare e garantire la sicurezza in tempo reale.

Questa la motivazione espressa dalla Giuria ABB che ha incontrato i team candidati al Premio: “La mini-impresa HitLocator ha dimostrato una grande attenzione alle priorità che la nostra società affronta, come quella della sicurezza sul lavoro, predisponendo un prodotto che, grazie all’applicazione della tecnologia digitale, porti beneficio alla qualità della vita delle persone. Il team ha costruito un business plan articolato che sviluppa l’idea imprenditoriale anche sul fronte della fattibilità economica e commerciale e ha fatto leva sulle proprie competenze per realizzare un prototipo funzionante, dimostrando la valenza applicativa del progetto”.

Il premio Impresa 5.0 promosso da ABB Italia riconosce la capacità di integrare soluzioni digitali e sostenibili nei prodotti e servizi messi a punto dai team che aderiscono al programma Impresa in Azione. Attraverso un percorso didattico innovativo, sostenuto dall’impegno di 80 volontari aziendali qualificati, le 55 mini imprese che si sono candidate a questa edizione, hanno potuto sviluppare una maggior consapevolezza sul mondo del digitale e sulle soluzioni al servizio della sostenibilità.

I Campionati di Imprenditorialità sono la più grande manifestazione dedicata alla celebrazione delle idee imprenditoriali delle studentesse e degli studenti italiani, con un format che vede coinvolti 8.000 studenti, 60 team finalisti, oltre 4.000 spettatori in streaming e più di 50 partner. L’evento è un’occasione per mettere a frutto abilità, competenze e collaborazione tra tutti gli stakeholder che promuovono e hanno a cuore di innovare l’educazione a scuola, e offre ad aziende, associazioni, istituzioni e comunità educante l’opportunità di dare un contributo fattivo al suo progresso.

“Vorrei fare i migliori complimenti al team Hitlocator per la qualità del loro lavoro e l’idea imprenditoriale che hanno sviluppato” ha commentato Eliana Baruffi, Country Communications Manager di ABB Italy. “E’ incoraggiante vedere come, di anno in anno, la preparazione dei concorrenti e la qualità dei progetti che esaminiamo dimostrino la maturità, la creatività e l’attenzione alla sostenibilità delle ragazze e dei ragazzi che si mettono in gioco ai Campionati di Imprenditorialità. La storica collaborazione di ABB con Junior Achievement Italia è per noi un costante motivo di orgoglio ed è sempre un valore per noi contribuire ai Campionati con i nostri coach, incoraggiando i giovani talenti più meritevoli a dare il meglio di sé con coraggio, cura, curiosità e collaborazione, valori che da sempre contraddistinguono la cultura aziendale di ABB”.

“Il futuro si svilupperà solo con le giuste competenze. È partendo da questa consapevolezza che Junior Achievement e ABB collaborano da oltre venti anni per aiutare i giovani e le giovani a diventare i protagonisti del cambiamento. Gli studenti e le studesse di oggi, domani saranno chiamati a superare le sfide del presente con un approccio sempre più creativo ma con la consapevolezza che ogni progetto dovrà essere sostenibile”, ha dichiarato Miriam Cresta, CEO di JA Italia. “Grazie al sostegno di ABB stiamo lavorando per sviluppare una nuova generazione di professionisti ed esperti di imprenditorialità che guideranno la nostra società verso una transizione digitale ed ecologica. Per rappresentare il motore del cambiamento però, i nostri adolescenti necessitano di progetti stimolanti che favoriscano il loro ingegno e il premio assegnato da ABB incarna tutti questi elementi”.

L’impegno di ABB in campo educativo, con particolare attenzione all’orientamento verso le discipline STEM e all’ispirazione di talenti femminili verso le materie tecnologiche, è prioritario e si riflette nella storia dell’azienda. La strategia di ABB punta a formare nei giovani una cultura della sostenibilità attraverso lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie che abbiano un impatto positivo sulla vita quotidiana di ognuno. Solo in Italia, nel 2023, ABB ha raggiunto circa 20.000 studenti con progetti educativi e collaborazioni con diversi partner, primo fra tutti Junior Achievement Italia con il Premio ABB Impresa 5.0, oltre che progetti educativi sulla sostenibilità quali “Digital&Green” e “Progetto Futuro Sostenibile”, dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, e “Greener in Motion with kids”, per sensibilizzare i bambini della scuola primaria sul tema della tecnologia e della sostenibilità. Nel campo della robotica ABB è attiva con il progetto “Robotica Educational”, che permette agli studenti di acquisire competenze nel settore della Robotica e culmina con la RoboCup, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come competizione ufficiale in ambito scientifico-tecnologico.

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le oltre 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.

Junior Achievement Italia ETS - Con una expertise di oltre cento anni a livello globale e oltre venti in Italia, Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale e all’orientamento nella scuola. È stata nominata per il premio Nobel per la Pace 2022, 2023 e 2024. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 465.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti e studentesse al mondo. Dal 2019, Junior Achievement è inserita da NGO Advisor al sesto posto nella classifica mondiale Top500NGO. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e Istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia ha formato nell'a.s. 2022/2023 oltre 340 mila giovani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli alunni e le alunne di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org

