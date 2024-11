Se la cultura unisce e la cucina è cultura, allora la cucina può essere una delle chiavi più efficaci per innescare il processo di Pace. Dopotutto, da che mondo è mondo, la forma d’accoglienza - quale prologo a qualsiasi nuova relazione - si consumava a tavola, condividendo il momento più sacro della tradizione locale. Non a caso, quando si voleva prendere le distanze da eccessi di confidenza, si soleva chiedere: “Ma abbiamo mai mangiato insieme?”





Ecco perché l’iniziativa degli chef israeliani e palestinesi “La Pace a Tavola”, per favorire il dialogo tra le due comunità, in un contesto decisamente più largo - come l’intera area del Mediterraneo - non poteva avere scelta più appropriata che realizzarsi all’ombra della testimonianza simbolo, Castel del Monte, del personaggio che più di tutti ha sognato, perseguito e per molti aspetti favorito il dialogo interreligioso: l’Imperatore Normanno-Svevo e Re di Gerusalemme, Federico II, che ad Andria aveva deciso potesse cantare - nei secoli dei secoli - la meraviglia, quale suo Mausoleo.





Pertanto, alle pendici di Castel del Monte, il 17 e 18 novembre 2024 cuochi israeliani e palestinesi saranno fianco a fianco ai fornelli per dire “Basta, alle ostilità in Medio Oriente!”. Sancendo impegno ed esortazione nel nome dello ‘Stupor Mundi’, modello esemplare di tolleranza e di integrazione culturale, religiosa e sociale tra i popoli. Testimonial per l’evento gli chef stellati del Mezzogiorno d’Italia.

Gli appuntamenti, secondo programma, sono previsti a Castel del Monte e a “Le Vigne al Castello Hotel Wine Resort”.





Il programma

Domenica 17 novembre

Ore 11,30 - Castel del Monte

Conferenza di presentazione dell’evento e della delegazione ospite

Ore 12,30 - “Le Vigne al Castello Hotel Wine Resort”

Inaugurazione Rassegna LA ROSA DI SORIA del Maestro Paolo De Santoli

e di una installazione del Maestro Orafo Antonio Moramarco.

Ore 13,30 - Buffet di Benvenuto con le eccellenze gastronomiche del territorio.





Lunedì 18 novembre

Ore 19,00 - “Le Vigne al Castello Hotel Wine Resort”

Musica per la Pace: Nico Berardi Trio.

Ore 20,00 - Preghiera per la Pace in Medio Oriente

Ore 20,45 - “La Pace a Tavola”

Cena Solidale con raccolta fondi per Taste of Peace Jerusalem.

Cooking Show di Alta Pasticceria e Riffa di Beneficenza.





Mercoledì 20 novembre la delegazione israelita-palestinese sarà ospite a Citta del Vaticano in udienza dal Santo Padre, su iniziativa della Civica Amministrazione e della Diocesi di Andria.

