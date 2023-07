Andriani Educational, un percorso didattico dinamico e innovativo

Andriani Educational è il progetto di educazione alimentare dedicato a giovani e giovanissimi, creato da Andriani S.p.A. Società Benefit, realtà di spicco dell’Innovation food nonché interprete di un nuovo modo di fare impresa, etico e rigenerativo, con l’obiettivo di promuovere scelte alimentari sane e sostenibili.

andriani eduGuarda la gallery

Un percorso educativo innovativo che, nel corso di cinque anni, si è perfezionato attraverso una didattica dinamica, fondata su laboratori e sulla ricerca-azione, secondo un approccio multidisciplinare e trasversale, e la cui comunità di apprendimento è andata espandendosi a livello nazionale, fino a coinvolgere 200 insegnanti e circa 4.000 studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, anche grazie alla collaborazione con la rete Dialogues di educazione alla cittadinanza globale e all'appoggio costante di tutor ed esperti capaci di fornire agli insegnanti spunti operativi efficaci da sviluppare nelle classi.

Inoltre, per la prima volta Andriani Educational ha superato i confini italiani grazie a un progetto pilota che ha messo in connessione, con il supporto di Magia Verde Onlus, alcuni alunni veneti con altrettanti coetanei indiani della regione del Tamil Nadu per un confronto e uno scambio sui temi della biodiversità.

andriani edu ZulloGuarda la gallery

I dati raccolti nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 tramite un monitoraggio costante e continuativo, attraverso la somministrazione di questionari mirati, restituiscono ancora una volta un ampio consenso sia da parte degli insegnanti che degli studenti coinvolti, a conferma che l’ambito scolastico rappresenta il luogo ideale per promuovere processi di consapevolezza e cambiamento in direzione di uno stile di vita più sostenibile.

L’81,6% dei docenti, ad esempio, afferma di essere riuscito a coinvolgere anche allievi con difficoltà di apprendimento, grazie a una didattica laboratoriale in grado di favorire l’inclusione, e lo scambio tra colleghi delle diverse scuole è avvenuto nel 97,4% dei casi.Il 94,1% di loro, inoltre, ha percepito negli allievi dei cambiamenti di mindset positivi rispetto alla cura e all’attenzione per la natura e una maggiore consapevolezza verso le proprie scelte alimentari.Dai dati del monitoraggio emerge, infatti, come la metodologia fondata sul “fare” contribuisca in modo marcato all’interiorizzazione dei contenuti, favorendo una maggiore cognizione del vivere sostenibile.

Non è un caso, infatti, che il 97,1% dei giovani partecipanti abbia apprezzato il progetto e che il 71,8% abbia dichiarato di essere stato da esso ispirato a fare scelte diverse a scuola e a casa, sia sperimentando nuovi alimenti salutari che adottando nuove abitudini virtuose nella propria vita quotidiana.

sede andrianiGuarda la gallery

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

(gelormini@gmail.com)