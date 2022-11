Andriani Spa, Oscar di Bilancio 2022 per la Comunicazione

Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp, fiore all’occhiello dell’innovation food per know how produttivo e capacità industriale, che opera coniugando innovazione e sostenibilità impegnandosi in favore di uno sviluppo sempre più sostenibile, è stata insignita dell’Oscar di Bilancio 2022 nella categoria Comunicazione.

L’Oscar di Bilancio, giunto alla sua 58esima edizione e promosso da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder.

Le motivazioni del premio assegnato ad Andriani ne riconoscono sia I’importante percorso strategico ed operativo di sostenibilità connaturato alla sua missione, sia le modalità di comunicazione di tale percorso a tutti gli stakeholder, attraverso una coerenza comunicativa che unisce tutti gli strumenti utilizzati, a cominciare dal Bilancio di Sostenibilità, oggi denominato relazione sulla Gestione di Sostenibilità, realizzato graficamente da Interno15, alle newsletter e ai comunicati per la stampa, dai contenuti per le pagine web ai materiali video, fino ai canali social.

Un risultato frutto di un lavoro di squadra che vede costantemente interagire e confrontarsi il gruppo interdisciplinare di Andriani impegnato nel processo di reporting e i professionisti della comunicazione, tra i quali 6.14 Creative Communication, che quotidianamente lo supportano in questo percorso.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di superare ogni barriera per diffondere con maggior incisività la cultura dello sviluppo responsabile. Crediamo infatti che la sostenibilità si concretizzi solo se condivisa ed è per questo che ogni giorno ci impegniamo a costruire il nostro value network, l'ecosistema di rapporti di valore con i nostri stakeholder secondo i principi dell’Agenda 2030”, ha dichiarato Maria Teresa Burdo, Food Trust e CSR Communication Specialist dal palco di Palazzo Mezzanotte a Milano, dove si è tenuto l’evento di premiazione.

Il riconoscimento assegnato ad Andriani è dunque un’ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso dall’azienda che, anche attraverso la propria comunicazione, in ottica di democratizzazione delle informazioni e in virtù del valore della trasparenza, mira ad essere sempre più inclusiva e coinvolgente per tutti gli stakeholder, esterni ed interni.

Andriani S.p.A. - Società Benefit e B Corp con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

