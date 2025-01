Anna Maria Fallucchi (FdI): 'Solidarietà alle Forze dell'Ordine'

"Nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio dalle ore 15.30 ho avuto il grande piacere di portare come senatore di Fratelli d’Italia, insieme ad una delegazione dei dipartimenti provinciali di Foggia, la solidarietà del partito alle forze dell'ordine del nostro territorio".





"Per me è stato un onore portare i ringraziamenti a chi lavora per proteggerci e tutelare la nostra terra, anche alla luce delle deplorevoli vicende che hanno macchiato i momenti di festeggiamento dei giorni passati".

"Senza il lavoro instancabile dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri non potrebbe esserci uno stato democratico, i cittadini non sarebbero liberi di vivere la loro vita e far crescere la produttività del paese".





"Come partito ci stiamo impegnando per dare concreta solidarietà ai nostri eroi che spesso sacrificano anche la loro vita nel perseguimento della loro missione".





"Un ringraziamento particolare a chi ci ha accolto durante queste visite: il comandante dei Vigili del Fuoco Giulio Capuano, il tenente colonello della Guardia di Finanza Gaetano Capuozzo, il comandante provinciale dei Carabinieri il colonnello Michele Miulli e il questore vicario della Polizia di Stato Teresa Romeo".

Sen. Anna Maria Fallucchi - FdI