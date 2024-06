Antonio Bozzo, 'Sempre a disposizione': impegno e passione

Una vita dedicata prima al quartiere Madonnella e poi ai cittadini baresi, che in Antonio Bozzo hanno sempre potuto contare: sia per l'impegno che per la passione profusi attraverso la passione politica e la disponibilità, quotidianamente supportate da spontanea dedizione e certosino e diffuso spirito di servizio.

Antonio Bozzo, dalla militanza in sezione alla responsabilità nei diversi ambiti amministrativi, a partire da quelli circoscrizionali. Una evoluzione naturale l'approdo in Consiglio Comunale?

Ho accettato la candidatura propostami dal Partito Democratico per il Consiglio Comunale di Bari, sapendo di continuare con coerenza la mia storia - lunga una vita - nel PD e di non utilizzare la scorciatoia delle liste civiche, pur sapendo che nel PD essere eletto è impresa da titani. Confido con profonda fiducia nell'affetto dei miei concittadini - non solo di quartiere - certo di poter dimostrare che i titani sono quelli che giornalmente si fanno carico dei problemi della gente, nel vivere la città, mettendosi #sempreadisposizione.

La città ha sofferto lo sfregio di una fine legislatura, la cui chiave elettorale ha più volte fatto capolino tra le ipotesi per il succedersi di eventi mortificanti e frustranti. Se ne verrà fuori?

L'ho detto e ripetuto più volte in campagna elettorale: il mio antidoto alle bassezze lette e subite nelle scorse settimane, è la cosa più preziosa che posso mettere in campo per Bari e i baresi: il tempo e la passione per provare a rendere ancora più bella la nostra Bari. Ho stresseto tutti - e ne sono consapevole - in questi giorni di campagna elettorale, insieme a Elisabetta Vaccarella, a supporto e sostegno dell'elezione di Vito Leccese prossimo Sindaco di Bari, ma ne valeva la pena.

Cosa hai apprezzato di più durante queste dsettimane di campagna elettorale?

Mi hanno insegnato a giocare di squadra e mai a pensare alle corse solitarie. Mi hanno, altresì, insegnato che per essere punto di riferimento di un gruppo devi essere il primo a dare l'esempio e sporcarti le mani per loro e per tutti. Verificare di non essere solo o in pochi in questa tappa amministrativa è stata la più grande gratificazione ricevuta, che sono certo si farà testimonianza di stima e affetto nelle urne, ma che necessita di ulteriori sforzi per coinvolgere più amici, più parenti e più conoscenti nell'interesse della città e della comunità barese.

"Sempre a dispozione" è lo slogan che accompagna i messaggi isitutuzionale e l'immagine personale per la candidatura in Consiglio Comunale. E' la cosa che rivendichi con più orgoglio?

Sì, sempre a disposizione delle persone! Sono fermamente convinto che il bene sel singolo sia la base per il bene comune, perché le persone con il loro vissutto e la loro emotività sono sempre il terreno fertile da cui partire.

Ho avuto modo di averne testimonianza nella mia Bari e nel mio Madonnella in particolare. Dove, grazie a #madonnellarepublic e alla collaborazione con #acquartist abbiamo iniziato a decorare l'intero quartiere, liberando estro e creatività. Grazie anche all' #AcquedottoPugliese che ha concesso l'autorizzazione ad utilizzare i suoi tombini per renderlo più colorato e attrattivo. Un modo, come un altro, per sentirci più comunità e come diceva il mio maestro Niki Muciaccia: più madonnelliani...

Grazie a tutti abbiamo condotto una campagna elettorale inclusiva, fatta di ascolto e condivisione per creare quella sinergia che serve a creare la rete... Io ci ho messo e ci sto mettendo tutta la passione di cui sono in possesso, ora tocca a ognuno di fare la propria parte. Tocca ad ognuno di andare a votare e fare andare a votare. Sarà un cammino ricco di cose belle, sarà entusiasmente e certo meno stancante poterlo fare insieme.

